Sono stati da poco presentati in veste ufficiale sul mercato i nuovi smartphone di punta del colosso americano Apple, ovvero la nuova serie di iPhone 16. L’arrivo di questi nuovi modelli, tuttavia, non significa che i modelli precedenti non siano ancora validi, anzi. L’operatore telefonico Iliad ha infatti deciso di incentivare le vendite di questi ultimi modelli proponendoli con un super sconto. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad, tanti modelli iPhone proposti in super sconto dall’operatore

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Iliad ha deciso di proporre in super sconto i precedenti modelli dei dispositivi di punta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle precedenti serie di iPhone. Da pochi giorni, infatti, il colosso americano ha presentato i nuovi modelli della serie iPhone 16, ma questo non significa che i modelli precedenti non siano validi.

In particolare, l’operatore telefonico sta proponendo in sconto i modelli della precedente serie iPhone 15. Il modello iPhone 15 Pro da 128 GB, ad esempio, è al momento acquistabile con l’operatore o in rate mensili o in un’unica soluzione da 1127 euro. Con 12 rate mensili, gli utenti dovranno pagare un costo di 93,91 euro al mese, mentre con 24 fate gli utenti dovranno pagare un costo di 46,95 euro al mese.

È disponibile all’acquisto in sconto con l’operatore telefonico Iliad anche il modello iPhone 15. In questo caso, gli utenti lo potranno acquistare in un’unica soluzione da soli 879 euro oppure potranno acquistarlo a rate. In particolare, con 12 rate gli utenti dovranno pagare un costo di 73,25 euro al mese, mentre con 24 rate gli utenti dovranno sostenere un costo di 36,62 euro al mese.

Sul sito dell’operatore telefonico Iliad, sono comunque disponibili tanti altri modelli di iPhone in super sconto. Vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore per non perdere nessuna opportunità di acquisto di questi fantastici smartphone a marchio Apple.