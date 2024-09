Play Store in PROMO: app e giochi gratis per gli utenti Android

Solo per oggi gli utenti Android avranno la possibilità di accedere al Play Store e di scaricare dei titoli a pagamento in maniera gratuita. Sulla nota piattaforma infatti solo per questa giornata gli utenti possono beneficiare di questa straordinaria iniziativa che ormai ha una cadenza quotidiana.

Per non dimenticare che il Play Store di Google, quando si decide di scaricare un titolo a pagamento in maniera gratuita, non torna sui suoi passi. Ciò significa che nel momento in cui una persona dovesse scaricare un’applicazione o un gioco gratis, di certo non andrà a pagarla nel caso in cui dovesse disinstallarla per poi scaricarla di nuovo. In basso ci sono tutte le informazioni di rito e anche i link diretti per effettuare il download direttamente dal Play Store.

Android regala sul Play Store questi titoli nell’elenco: ecco tutti i link diretti

Ogni volta che per gli utenti Android arrivano grandissime offerte come queste, c’è tantissimo entusiasmo. Effettivamente riuscire a portare a casa gratis un contenuto che solo poche ore prima costava anche più di quanto si immaginasse, è sempre una grande soddisfazione. Oggi all’interno del Play Store, dunque ci sono svariati titoli che possono risultare utili, soprattutto per chi ama giocare o per chi ha bisogno di determinate utilità. Ovviamente i contenuti che sono stati inclusi all’interno della lista in base sono stati controllati nel migliore dei modi per evitare che potessero nascondere dei virus di qualsiasi genere. Per effettuare il download, basta solo individuare il titolo da voler portare a casa e cliccarci sopra: si verrà condotti direttamente nel Play Store di Google. Ecco l’elenco completo con i collegamenti: