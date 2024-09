Huawei MatePad Pro 12.2": un concentrato di innovazione per professionisti e creativi

A Barcellona Huawei ha annunciato il suo nuovo MatePad Pro 12.2”, un tablet di alta fascia che punta a ridefinire gli standard dell’intero settore. Il suo modus operandi per riuscirci è quello di congiungere tecnologie di visualizzazione all’avanguardia, un design unico e anche degli strumenti avanzati per la produttività. Si tratta di un prodotto ideale per professionisti e creativi ma allo stesso tempo non si nega ad ogni tipo di utilizzo.

Design e materiali da top assoluto

1 su 6

Il nuovo MatePad Pro 12.2″ è stato realizzato per essere comodo da portare e soprattutto per resistere al meglio agli urti. Questo tablet pesa solo 508 grammi ed ha uno spessore di soli 5,5 mm. Il design è disponibile per il pubblico anche nella versione Golden Silk caratterizzata da una finitura artigianale che combina estetica e funzionalità. C’è anche una variante Black per chi cerca uno stile più professionale.

Huawei ha pensato ad un display rivoluzionario

Il punto di forza assoluto di questo nuovo tablet MatePad Pro 12.2″ di Huawei è sicuramente il suo Tandem OLED PaperMatte Display. Lo schermo offre una luminosità massima fino a 2000 nit, rendendo il tablet perfetto anche per ambienti con un’illuminazione davvero intensa. Grazie alla tecnologia Tandem OLED, sviluppata da Huawei, migliora nettamente la durata del display: arriva infatti a durare fino a tre volte rispetto ai tradizionali OLED, ottimizzando l’efficienza energetica del 33% grazie a uno strato di isolamento dei pixel. La risoluzione di questo pannello è in 2,8K con un rapporto di aspetto in 3:2. La densità è di 275 ppi E il rapporto tra schermo e scocca è pari al 92%, grazie anche ai bordi molto sottili da 4,6 mm.

Il display inoltre è stato pensato per essere perfettamente visibile e per ridurre l’affaticamento. Tutto ciò è possibile con tecnologie di incisione anti-riflesso e anti-sparkle. Huawei ha così ottenuto delle certificazioni, tra cui SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance, TÜV Rheinland Reflection-Free e TÜV Rheinland Full Care Display 3.0.

Produttività e creatività al massimo grazie alla compatibilità con la Glide Keyboard

Huawei ha pensato di rendere questo vero e proprio capolavoro di design e tecnologia compatibile con la Glide Keyboard, una tastiera che permette al MatePad Pro 12.2″ di potersi aprire e chiudere come se fosse un vero portatile. Ovviamente c’è anche il supporto per la M-Pencil di terza generazione.

Multimedialità

Il MatePad Pro 12.2″ è disponibile con doppia fotocamera posteriore, da 13+8 MP, con quattro altoparlanti e con una batteria da 10.100 mAh. Questa è provvista anche di ricarica Huawei SuperCharge da 100W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Huawei MatePad Pro 12.2” è disponibile a partire da oggi sullo store ufficiale Huawei al prezzo di 999 euro. Fino al 31 ottobre, i clienti che acquisteranno il tablet riceveranno in omaggio la Huawei M-Pencil 3a Generazione. Inoltre, utilizzando il codice coupon APRPADPRO12, sarà possibile ottenere in bundle anche le FreeBuds Pro 3.