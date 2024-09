Gli utenti Samsung stanno aspettando con ansia il debutto della versione beta della One UI 7. La nuova versione del sistema operativo proprietario messo a punto dal gigante coreano sembra ormai vicinissimo, per la gioia degli appassionati.

Le indiscrezioni a riguardo si susseguono da parecchio tempo, con i primi riferimenti risalenti a luglio scorso. Da allora, non ci sono state comunicazioni ufficiali ma, secondo alcune recenti indiscrezioni, dovremmo finalmente esserci. I colleghi di Sammobile, affermano che le varie sussidiarie internazionali di Samsung stanno testando internamente l’aggiornamento.

Se questa notizia dovesse essere confermata, il rilascio di One UI 7 Beta sarebbe imminente. Il brand ha rinviato più volte il rilascio per ottimizzare il software e migliorare alcuni aspetti ritenuti critici e i problemi più importanti sembrano essere risolti.

Samsung sta ultimando gli ultimi aspetti sulla One UI 7 per avviare la fase di beta testing in vista del lancio ufficiale

L’obiettivo del brand è quello di assicurare ai propri utenti un’esperienza quanto più piacevole ed efficiente. Avere una versione beta del software già ottimizzata sotto molto punti di vista permetterà di ridurre considerevolmente la fase di testing per avviarsi verso il roll-out definitivo.

Tuttavia, trattandosi di un software in fase di sviluppo, una fase di beta privata e pubblica è essenziale. Fornire il sistema operativo ad una mole sempre crescente di utenti permette di riscontrare bug e segnalarli a Samsung per apportare i necessari correttivi.

Purtroppo, al momento, non ci sono informazioni ufficiali su quando il programma di beta testing per la One UI 7 verrà aperto. Per fortuna abbiamo un indizio che ci permette di ipotizzare una possibile data di lancio.

Il prossimo 3 ottobre, Samsung terrà la propria conferenza dedicata agli sviluppatori. Questa potrebbe essere l’occasione perfetta per fornire maggiori dettagli in merito alla beta di One UI 7 e i device che veranno supportati in questa fase iniziale.