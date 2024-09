Huawei MatePad 12 X: il tablet per giovani creativi e produttivi

Nella splendida cornice della città di Barcellona, Huawei ha presentato ufficialmente i suoi nuovi dispositivi tra cui due nuovi tablet. L’attenzione si è concentrata sul MatePad 12 X, un prodotto appositamente progettato per rispondere alle esigenze del pubblico giovane, ma soprattutto a quelle di chiunque sia appassionato di creatività. Produttività e stile fanno parte di questo dispositivo, che mostra un bel design e anche la giusta potenza per i contesti diversi a cui un utente può rapportarsi.

Huawei MatePad 12 X: il design è resistente ed elegante

1 su 3

Il nuovo MatePad 12 X di Huawei è certamente, un prodotto estremamente elegante, dotato di una finitura per lata in grado di riflettere la luce facendo notare diverse sfumature cangianti.

A rubare l’attenzione degli utenti, ci pensa la nuova ed esclusiva tonalità Metallic White, in grado di offrire un look moderno ed allo stesso tempo anche minimalista, che sia apprezzato soprattutto dai giovani. Il telaio è realizzato in alluminio e non ci sono giunture, permettendo dunque di avere una resistenza eccezionale ma allo stesso tempo anche un peso contenuto in soli 555 grammi. Ottimo, anche lo spessore di soli 5,9 mm, difficilmente eguagliabili da altri dispositivi.

Display PaperMatte: l’esperienza visiva arriva al livello superiore

Tra le caratteristiche più importanti che contraddistinguono questo nuovo tablet di Huawei, c’è sicuramente il display PaperMatte. Con una risoluzione QHD+ distribuita su ben 12 pollici di ampiezza, questo prodotto mostra tutta la sua fluidità, complici i 144 Hz di refresh rate. Con la tecnologia di incisione a nanoscale inoltre sembra di avere a che fare con un vero foglio di carta, con l’esperienza di scrittura che migliora nettamente rispetto a quella proposta dai tablet tradizionali. Il rivestimento idrofobico evita che vengano lasciate le impronte digitali, per cui non servirà sempre pulire lo schermo.

Fotocamera, multimedialità, hardware e funzioni per la produttività

Anche a livello multimediale, il nuovo Huawei MatePad 12 X è un gran dispositivo. Questo presenta infatti una doppia fotocamera posteriore da 13+8 megapixel rispettivamente con apertura F/1.8 e F/2.4 per la grandangolare. Non manca il flash LED.

Per quanto concerne invece la configurazione dell’hardware, siamo di fronte innanzitutto ad una batteria da 10.100 mAh che garantisce un’ampia autonomia, frutto anche della perfetta integrazione con le altre componenti. Il sistema operativo HarmonyOS 4.2 gira perfettamente, grazie alle due configurazioni disponibili da 8+256 e 12+256 GB.

In merito alle sue funzionalità, questo tablet di Huawei è pensato a chi vuole utilizzarlo per studiare o per lavorare. Di gran rilievo è l’applicazione Huawei Notes, davvero unica per prendere appunti e che offre diverse funzionalità avanzate tra cui la sincronizzazione audio in tempo reale con le note. Anche l’app GoPaint è di gran livello in quanto consente a chiunque voglia dare sfogo al suo animo di artista di sfruttare più di 150 pennelli professionali, optando per la pittura a olio, a inchiostro e molto altro ancora.

Prezzo e disponibilità

Il Huawei MatePad 12 X sarà disponibile a partire dal 19 settembre sul Huawei Store al prezzo di 649 euro. In promozione, fino al 31 ottobre, chi acquisterà il tablet riceverà in omaggio la Huawei M-Pencil 3a Generazione. Inoltre, utilizzando il codice coupon APRBANSKY, sarà possibile ricevere in bundle anche le Huawei FreeBuds Pro 5i.