Una delle grandi certezze per quanto riguarda il settore della tecnologia e della creazione di contenuti e senza alcun dubbio Asus, la nota azienda infatti fornisce sempre hardware eccelso per questo tipo di settore garantendo hardware performante per eseguire i programmi di grafica più pesanti nello stesso tempo per la visualizzazione quanto più fedele possibile di ciò a cui state lavorando.

Ecco dunque che su questa scia la nota azienda ha deciso di presentare due nuovi monitor pensati per l’appunto per i creatori di contenuti e dunque con tutte le tecnologie necessarie per garantire una fedeltà e una resa dell’immagine quanto migliore possibile, ciò ovviamente si traduce in colori fedeli e uno spazio cromatico veramente molto ampio, vediamo insieme i dettagli.

Specifiche tecniche

I display di Asus ProArt PA32UCE e ProArt PA27UCGE sono davvero molto simili, si differenziano per la diagonale che nel primo è di 32 pollici e nel secondo invece si ferma a 27 pollici, per il resto sono identici, abbiamo infatti un pannello IPS 4K da 600 nit di luminosità con copertura del 98% della gamma DCI-P3 e Delta E inferiore a uno.

Stesso discorso vale anche per le funzionalità accessorie presenti nei monitor che prevedono:

Sensore che regola la luminosità dello schermo in base alla luce ambientale

Sensore che regola automaticamente la retroilluminazione

Colorimetro incorporato

Certificazioni HLG e HDR10

Tecnologia anti-riflesso a bassa riflessione (AGRL)

Connettività: diverse porte USB-A, una porta USB-C con funzionalità DisplayPort in grado di erogare 96 W di alimentazione, una DisplayPort dedicata e una porta HDMI.

Di questi due monitor però solo uno ci svela il refresh rate, il modello da 27 pollici arriva a 160Hz, dopodiché non sappiamo nient’altro compreso il prezzo di vendita nel mercato, probabilmente servirà attendere ancora qualche settimana o l’arrivo diretto negli store internazionali per vedere direttamente nel listino il prezzo di vendita ufficiale.