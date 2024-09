Da qualche tempo non era più possibile attivare la super offerta di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale di casa Vodafone. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata ho 5,99 100 GB. In questi ultimi giorni, però, l’operatore ha deciso di farla ritornare disponibile all’attivazione sul proprio sito ufficiale. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ho Mobile fa ritornare una delle sue super offerte, ovvero ho 5,99 100 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha deciso di stupire gli utenti, facendo tornare disponibile una delle sue offerte di rete mobile più apprezzate. Come già accennato in apertura , ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata ho 5,99 100 GB. Quest’ultima non era infatti più disponibile all’attivazione da un po’ di tempo.

In particolare, ora l’offerta in questione sarà nuovamente disponibile all’attivazione per circa un altro mese. Gli utenti la potranno infatti attivare sul sito ufficiale dell’operatore virtuale dal 18 settembre 2024 fino al prossimo 11 ottobre 2024, salvo ovviamente diversa comunicazione da parte dell’operatore telefonico virtuale ho Mobile.

È sicuramente una notizia davvero importante per tutti coloro che avevano intenzione di passare all’operatore telefonico virtuale ho Mobile. Con l’offerta ho 5,99 100 GB, infatti, gli utenti potranno accedere ogni mese a ben 100 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività pari a al 4G ad una velocità massima pari a 60 mbps sia in download sia in upload. Gli utenti avranno poi a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati sempre verso tutti. Tutto questo ad un costo per il rinnovo molto basso di appena 5,99 euro al mese.

Ricordiamo inoltre che l’operatore telefonico virtuale ha da poco reso disponibile sul proprio sito ufficiale anche tante nuove offerte dotate del supporto alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione ad un costo come sempre piuttosto contenuto.