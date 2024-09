La casa automobilistica di Elon Musk ha raggiunto un traguardo davvero importante. La notizia diffusa da Tesla nelle scorse ore riguarda le sue batterie 4860. Nello specifico, la società ha fatto sapere di aver prodotto la sua 100 milionesima cella 4680 tramite la pubblicazione di una foto sul web.

Quando parliamo di Testa ci riferiamo sempre ad un costruttore che punta al meglio per quanto riguarda le proprie vetture ma non solo. Ormai da un po’ di tempo la casa automobilistica statunitense sta lavorando ad una batteria che andrà ad ottimizzare le prestazioni dei veicoli. Scopriamo maggiori dettagli nel corso di questo articolo che abbiamo deciso di dedicare alla cella 4680 di Tesla.

Tesla: prodotta la cella numero 100000000

Continua l’importante lavoro avviato dalla casa automobilistica Tesla per riuscire a realizzare un gran numero di celle 4680 e ottimizzare, conseguentemente, l’efficienza del veicolo Cybertruck. Con il passare dei mesi, infatti, il costruttore con a capo Elon Musk ha deciso di incrementare sempre di più la produzione.

Nelle scorse ore, l’annuncio ha ufficializzato la produzione della cella 4680 numero 100000000. Secondo un’analisi, sembrerebbe che Tesla abbia prodotto in media circa 495.000 celle 4680 al giorno. Non dimentichiamo che la produzione è fondamentale per poter realizzare i veicoli Cybertruck del brand statunitense.

Ricordiamo che le celle 4680 sono così denominate proprio grazie alle sue dimensioni. Nello specifico, infatti, 46 sono i millimetri di diametro e 80 millimetri di lunghezza.

Dal punto di vista della capacità, le celle sono in grado di offrire una capacità cinque volte superiore rispetto alle precedenti 2170. Ciò significa che implementare le celle 4680 consente di aumentare le prestazioni dei veicoli Cybertruck in termini di autonomia.

Inoltre, la batteria 4680 offre tempi di ricarica più rapidi, così da ridurre al minimo l’inattività e aumentando la produttività complessiva.

A Tesla non resta dunque che festeggiare il traguardo raggiunto e continuare la sua importanza produzione di batterie per veicoli elettrici.