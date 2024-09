L’intelligenza artificiale sta trasformando anche il settore dell’ospitalità, cambiando radicalmente la gestione degli alberghi, sia per viaggiatori d’affari che per turisti. Diamonds Hub, la nuova piattaforma di performance management creata da LVG Hotel Consulting, rappresenta un esempio emblematico di come la tecnologia possa rivoluzionare la consulenza alberghiera. Frutto della fusione tra LVG Consulting e Diamonds Consulting Group, Diamonds Hub centralizza in un’unica dashboard strumenti e informazioni fondamentali per ottimizzare la gestione degli hotel attraverso l’uso avanzato dell’IA.

Diamonds Hub, l’intelligenza artificiale al servizio dell’ospitalità

La piattaforma è progettata per rispondere alle sfide della consulenza alberghiera, migliorando la raccolta e l’analisi dei dati per tradurli in performance concrete. Superando i limiti degli strumenti tradizionali, Diamonds Hub offre una visione integrata che facilita l’analisi e la presa di decisioni, consentendo una gestione più efficace. Attualmente, supporta oltre 100 strutture alberghiere e punta a servire 130 hotel, gestendo annualmente circa 1.090.000 room night e generando un fatturato superiore ai 105 milioni di euro. La sua interfaccia intuitiva permette ai nuovi utenti di integrarsi rapidamente e raggiungere performance simili a quelle dei colleghi più esperti.

Francesco Dicuonzo, Amministratore Delegato di LVG Hotel Consulting, sottolinea l’impegno della piattaforma: “Vogliamo rendere i benefici dell’IA accessibili a tutti gli alberghi, supportandoli nella digitalizzazione e innovazione della gestione dell’ospitalità, per migliorarne la competitività.”

Diamonds Hub non è solo per le grandi catene alberghiere, ma rappresenta anche un’opportunità per le strutture a gestione familiare. La piattaforma facilita la comunicazione, personalizza l’esperienza degli ospiti e prevede picchi di prenotazioni, ottimizzando così la gestione dei prezzi e della disponibilità.

Tra le sue principali caratteristiche, Diamonds Hub offre un modulo di Revenue Management per identificare periodi critici e ottimizzare le tariffe, una gestione dei costi integrata con fatturazione elettronica per un controllo finanziario rigoroso, e un sistema di Brand Reputation che analizza le recensioni per migliorare l’offerta e la comunicazione. Inoltre, include strumenti per il Controllo Qualità Interno e una Formazione Digitalizzata che garantisce una preparazione uniforme del personale.

Diamonds Hub rappresenta una svolta per gli albergatori che cercano di adattarsi e prosperare nel mercato globale, con l’intelligenza artificiale al centro della nuova era dell’ospitalità.