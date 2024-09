L’evento Meta Connect si terrà il 25 e il 26 settembre. Durante tale occasione verrà mostrato il keynote di Zuckerberg in cui vengono presentati gli ultimi prodotti in arrivo per l’azienda. Tra le novità presentate ci sarà, con molte probabilità, il nuovo Quest 3S. Il dispositivo è stato mostrato di recente in alcune immagine e si presenta come il visore economico di Meta. Con tale strumento si potrebbe facilitare lo sviluppo di giochi che avrebbero modo di sfruttare prestazioni hardware simili a quelle di Quest 3. E non è tutto. Per contenere ulteriormente il prezzo il nuovo Quest 3S potrebbe essere venduto senza controller.

Meta Connect 2024: le novità in arrivo durante l’evento

Tra le novità in arrivo durante l’evento sarà presente anche l’intelligenza artificiale. In particolare, si fa riferimento ad una serie di funzioni indirizzate agli occhiali Ray-Ban e ai visori Quest.

Riguardo i presunti dispositivi che potrebbero arrivare ci sono i nuovi occhiali AR Orion. Quest’ultimi non avranno nulla in comune con i citati Ray-Ban Meta o i visori Quest. Nello specifico, mentre i primi non presentano capacità AR i secondi sono indicati soprattutto per il settore gaming VR. Il progetto consiste nella realizzazione di occhiali normali che presentano funzioni legate alla realtà aumentata. Ciò sarà possibile con la visualizzazione di ologrammi sovrapposti alla realtà.

Riguardo i nuovi occhiali di Meta è probabile però che bisognerà attendere prima del debutto ufficiale sul mercato. Tale strategia è stata confermata nel corso dei mesi scorsi. Zuckerberg, infatti, aveva affermato che Meta avrebbe presto presentato la versione “prototipo” del nuovo dispositivo. Considerando ciò è probabile che durante l’evento Connect gli occhiali verranno presentati solo per permettere agli sviluppatori di lavorare in vista del debutto, che come annunciato arriverà tra un po’. Riguardo un possibile lancio ufficiale, al momento, non si sa ancora nulla.

Non resta che attendere l’arrivo della prossima settimana per scoprire, nel dettaglio, le informazioni relative alle novità in arrivo in casa Meta.