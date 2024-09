Con l’arrivo dei nuovi iPhone 16, Apple ha provato a garantire ai suoi utenti una continuità per i prezzi di acquisto. Al momento, infatti, i costi sono rimasti uguali a quelli offerti con gli iPhone15, compresi i modelli Pro della gamma. Un elemento interessante che garantisce di acquistare i nuovi smartphone allo stesso prezzo della gamma precedente. Eppure, sembra che ci sarà una differenza sostanziale per quanto riguarda le componenti interne dei dispositivi.

Nello specifico, sembra che la sostituzione della batteria potrebbe comportare dei costi più elevati rispetto a quanto non accadeva con i modelli precedenti. Il prezzo risulta essere il 24% più alto.

Apple: procedere con dei ricambi costa di più per gli iPhone 16

La sostituzione della batteria per i due smartphone nella variante “Pro” risulta molto più costosa. Gli utenti che scelgono AppleCare+ hanno accesso alla sostituzione gratuita. Ciò è possibile quando la batteria arriva sotto l’80% durante il periodo in cui il sistema ne garantisce la copertura.

Per quanto riguarda la garanzia, quest’ultima parte da 229 euro. Inoltre, ha una valenza di due anni. In alternativa, gli utenti possono pagare 11,99euro al mese per un anno per gli iPhone 16 Pro. Mentre per i modelli “base” gli abbonamenti sono da 199euro o 9,99euro al mese.

Se si intende sostituire la batteria con un componente originale per gli iPhone 16 Pro e Pro Max, il prezzo è pari a 135 euro. La scelta di procedere con un rincaro dei costi ha sorpreso molti utenti. Tale scelta, infatti, arriva proprio quando Apple ha reso più semplice e rapido il processo di sostituzione delle batterie. Ciò riguarda i nuovi interventi proposti dall’azienda di Cupertino per rispettare le nuove norme UE. Considerando la scelta di Apple di optare per tempi inferiori ci si aspettava un calo dei costi.

Allora cosa ha portato ad un aumento? Probabilmente il motivo riguarda il prezzo dei componenti. A tal proposito, infatti, è possibile osservare come i prezzi per le altre riparazioni siano rimasti più o meno stabili.