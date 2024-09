Uno degli eventi che ha destato più scalpore all’interno del mondo dei videogiochi è stato il rilascio il 23 agosto dello sparatutto Concord da parte di Sony, purtroppo per l’azienda in senso puramente negativo dal momento che è il videogioco è stato uno dei fiaschi più fragorosi della storia del gaming segnando un picco di utenza talmente basso da battere addirittura Gollum, ritenuto fino a quel momento il titolo peggiore di sempre.

Questo record negativo ha di conseguenza obbligato Sony a ritirare il proprio videogioco dallo store a causa per l’appunto delle poche vendite e della bassa utenza registrata, ciò però paradossalmente ha portato a una vera e propria caccia a una copia di questo titolo dal momento che spesso essere legati a fenomeni unici come quello appena descritto può far aumentare il valore nominale del prodotto per i collezionisti.

Tutto ciò di conseguenza non ha dissuaso Sony dal lanciare il merchandise ufficiale del proprio videogioco caduto in fallimento, ha infatti fatto da stimolo a quest’ultima che in America ha messo online nel proprio catalogo gli abiti ufficiali dedicati a Concord.

Acquistabili online

Il merchandise ufficiale è dunque disponibile sul catalogo online americano di Sony e prevede la possibilità di acquistare una tazza a $24,95, una T-shirt a $29,95, una felpa con cappuccio a $59,95 e un cappellino a $29,95.

Sembra proprio che paradossalmente il fiasco di questo titolo abbia avuto come effetto positivo il desiderio di parte degli utenti di avere per se un pezzo ricordo dell’accaduto che un giorno magari potrebbe valere qualcosa in più per il giusto collezionista, un anti-tesoro del mondo del gaming per così dire.

Non sappiamo se questi prodotti verranno resi disponibili anche nello store italiano, probabilmente sull’onda di quanto fatto con il DualSense dedicato al gioco che è stato reso disponibile solo in America, in tutta probabilità non accadrà.