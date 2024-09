Abiti in un posto in cui la rete internet è irraggiungibile oppure vuoi portare internet nella tua casa al mare? Con la nuova offerta ho. casa hai a disposizione una soluzione valida e conveniente per portare internet in qualsiasi posto.

Nello specifico, la promozione ho. mobile casa offre un totale di 300 GB con rete 4G fino a 60 Mbps a soli 13,99 euro al mese per i clienti ho. Invece, per i nuovi clienti costa 15,99 euro al mese. In quest’ultimo caso, il costo di attivazione è pari a 3,99 euro. Vediamo insieme maggiori dettagli e vantaggi offerti da ho. mobile per questa speciale promozione.

ho. : 300GB in 4G per la tua casa

Grazie alla velocità super questa promozione è perfetta se sei alla ricerca di una soluzione per avere tutti i tuoi dispositivi connessi. Ho. presenta la sua speciale offerta come alternativa perfetta per guardare film e per i dispositivi connessi di tutti i membri della famiglia. Come accennato in apertura, la rete è in 4G fino a 60 Mbps.

La promozione può essere attivata solamente online e ti offre la possibilità di avere uno sconto Amazon per acquistare il router in cui utilizzare la Sim. Nello specifico, dopo l’acquisto della Sim ho. riceverai un’email di conferma con i codici sconto del valore di 10, 15 e 20 euro per acquistare un router Tp-Link tra quelli disponibili e il sistema mesh per espandere l’area di copertura della tua rete Wi-Fi.

Non lasciarti sfuggire questa occasione per avere finalmente 300GB in 4G ovunque tu sia. Ricorda che utilizzando un router con Sim puoi portare il router ovunque tu voglia, anche nella tua casa al mare quando vai in vacanza. L’attivazione è semplicissima e riceverai comodamente a casa la tua nuova Sim ho. mobile. La Sim può essere attivata direttamente in app (anche tramite SPID), in edicola oppure in tabaccheria.