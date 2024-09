L’attesa verso HyperOS 2.0 si sta facendo sempre più intensa considerando il lancio imminente. Xiaomi sembra intenzionata a rilasciare la nuova versione del proprio sistema operativo ad ottobre; quindi, lo sviluppo si trova nelle fasi finali.

Xiaomi ha cercato di mantenere il più stretto riserbo sulle novità che gli utenti troveranno con il major update ma alcune indiscrezioni sono trapelate comunque. In particolare, l’azienda punta a migliorare l’usabilità dei device che riceveranno l’aggiornamento, introducendo alcune feature esclusive.

Secondo un recente report, Xiaomi introdurrà una feature su HyperOS 2.0 per rilevare le telecamere nascoste. Si tratta di una funzionalità volta alla sicurezza degli utenti che temono di essere spiati. Le indiscrezioni indicano che il sistema operativo potrà rilevare le telecamere nascoste che utilizzando la rete WLAN. Se questa funzionalità dovesse essere confermata, sarebbe un elemento di forte differenziazione rispetto a tutti gli altri competitor.

Dal punto di vista della user interface, invece, Xiaomi potrebbe aver ridisegnato completamente l’interfaccia delle impostazioni. Il nuovo layout rappresenterà un taglio netto con il passato dopo circa 10 anni di soluzioni simili tra di loro.

Attraverso l’analisi di alcune linee di codice, è emerso che HyperOS 2.0 supporterà fino a 16GB di memoria RAM virtuale con 6GB di memoria RAM fisica. Immaginiamo che non tutti i device, per limiti tecnici e di marketing, potranno supportare l’ammontare massima, ma si tratta di un ottimo modo per ridurre l’obsolescenza programmata dei vari dispositivi.

Il lavoro dei tecnici di Xiaomi ha riguardato anche un’ottimizzazione generale del sistema operativo per risultare più reattivo, migliorare l’aspetto con animazioni più fluide e rendere i device più sicuri. Non mancherà una integrazione più profonda con le app dedicate all’Intelligenza Artificiale, per aiutare gli utenti in ogni situazione d’utilizzo.