Il Google Pixel 9 Pro Fold è stato da poco messo alla prova dal celebre canale YouTube JerryRigEverything. Come di consueto, il test di resistenza ha evidenziato pregi e difetti del nuovo pieghevole dell’ omonimo marchio. La parte esterna, realizzata in lega di alluminio ad alta resistenza di grado aerospaziale, ha superato l’esame con buoni risultati. La cerniera, spesso considerata il punto debole dei dispositivi pieghevoli, ha mostrato una notevole solidità. Nonostante essa sia piuttosto robusta, pare però che il Pixel9 ProFold non sia protetto dalla polvere. Tale assenza potrebbe rappresentare una criticità, in particolare per l’accumulo di particelle all’interno della cerniera stessa. Il test però ha messo in luce anche la mancanza di resistenza del pannello interno. Realizzato in Ultra Thin Glass, si è graffiato facilmente, già al livello due della scala di durezza.

Pixel 9 Pro Fold: schermo e resistenza, emergono alcune problematiche

Anche lo schermo esterno del Pixel 9 ProFold è stato messo sotto pressione. Protetto dal Gorilla Glass Victus 2, ha mostrato una resistenza soddisfacente, con i primi segni di graffi al livello sette della scala di durezza. Nonostante questi risultati incoraggianti, il dispositivo ha evidenziato dei limiti durante la prova di piegatura. Quando il telefono è stato piegato da chiuso, ha mantenuto la sua integrità strutturale. Ma, una volta aperto, il test ha evidenziato una grande debolezza vicino alle linee dell’antenna. Questa è una problematica già osservata in altri dispositivi pieghevoli. In particolare, il display esterno si è staccato dal telaio invece di rompersi, dimostrando una scarsa resistenza in situazioni di stress estremo. In un confronto diretto, il Galaxy Z Fold 6 di Samsung si è comportato meglio nello stesso tipo di prova. Questi risultati potrebbero così far riflettere chi è interessato all’acquisto di uno smartphone pieghevole. Soprattutto perché restano dei cellulari più delicati rispetto a quelli tradizionali. Dunque necessitano di qualche attenzione in più.