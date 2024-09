Emirates rinnova il suo Boeing 777: lusso ai massimi livelli

Il 7 agosto è stato un giorno speciale per Emirates. La compagnia ha celebrato il primo volo del suo Boeing 777 completamente rinnovato, diretto a Ginevra. Il restyling del velivolo, identificato come EK83, ha richiesto oltre un mese di lavori. Il volo inaugurale, tuttavia e con gran sorpresa, è avvenuto con quattro giorni di anticipo rispetto al programma.

Per realizzare un cambiamento così importante, Emirates ha impiegato materiali di qualità. L’azienda ha usato 800 metri di tessuto per rivestire i sedili della classe Economy. A questa quantità enorme si aggiungono poi i 750 metri quadrati di pelle per le poltrone di First, Business e Premium Economy Class. Ma quali sono i dettagli che rendono unico questo aereo? Emirates ha condiviso un video che svela tutte le novità del rinnovato Boeing 777.

Comfort e lusso per tutti i passeggeri Emirates

I sedili a bordo dell’EK83 sono stati progettati per offrire un comfort superiore. In Economy Class, le poltrone larghe 52 centimetri sono molto ergonomici e comodi. In First e Business Class c’è però un altro livello: i sedili si trasformano in veri e propri letti, lunghi quasi 2 metri. Ogni sedile è dotato di un tavolo personale, un minibar, prese per ricaricare dispositivi. Ha poi un controller touchscreen che gestisce l’intrattenimento su schermi HD da 23 pollici.

Emirates ha puntato a creare un’esperienza di volo che sia sia funzionale ed anche molto rilassante. E in Business Class, i passeggeri possono anche usufruire di un piccolo bar a bordo, perfetto per un drink o uno spuntino mentre si è in volo. Questa attenzione ai dettagli mostra come la compagnia abbia voluto alzare ulteriormente il livello dell’offerta a bordo. Una delle aggiunte più interessanti è la nuova Premium Economy, che presenta 24 sedili disposti su tre file. Anche qui, Emirates ha puntato tutto sul comfort: i sedili sono dotati di poggiatesta regolabili in 6 direzioni, un ulteriore tocco di classe che soddisferà anche i viaggiatori più esigenti.

Con queste innovazioni, Emirates dimostra ancora una volta di voler garantire un’esperienza di viaggio senza pari. Riuscirà questo nuovo Boeing 777 a fissare nuovi standard nel settore dell’aviazione di lusso? Il debutto dell’EK83 segna sicuramente un passo importante in questa direzione.