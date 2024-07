Recentemente è stata scoperta una caratteristica che nessuno si aspettava su degli aerei di linea come i Boeing poiché sono molto riservati e per questo molte peculiarità vengono tenute nascoste. Alcuni ricercatori hanno avuto accesso ad un Boeing 747 dismesso ed hanno scoperto al suo interno ancora un floppy disk utilizzato per aggiornare alcuni sistemi di bordo fondamentali per la buona riuscita del volo.

Il motivo per cui vengono utilizzati dei floppy disk è derivato dal fattore sicurezza poiché i moderni dispositivi di archiviazione potrebbero avere dei problemi, invece i vecchi floppy disk all’ apparenza sembrano molto semplici ma sono molto sicuri tanto da essere utilizzati ancora oggi. I moderni sistemi di archiviazione vengono utilizzati per applicazioni secondarie e di minore importanza, ma per avere un’ affidabilità maggiore i vecchi sistemi funzionano perfettamente poiché le applicazioni sono quelle fondamentali per il corretto funzionamento del velivolo.

Boeing, ecco alcune peculiarità di questo aereo

Alcune delle particolarità del Boeing 747 sono derivanti dal metodo di trasmissione del segnale per prevenire delle interferenze nei voli da parte dei passeggeri. A causa di queste interferenze un exploit ha permesso di mandare in tilt il sistema di intrattenimento in volo. Per evitare questo, i ricercatori dovranno trovare delle soluzioni in modo da trasmettere con molta sicurezza il segnale senza che ci siano delle interferenze che ne alterino il suo funzionamento. Sui moderni 777X e 787 viene utilizzata una rete di fibra ottica per trasmettere il segnale tra i dispositivi più importanti per il volo.

Molte agenzie di volo e industrie moderne utilizzano ancora sistemi che vengono considerati quasi obsoleti, ma per quanto riguarda l’ affidabilità hanno una marcia in più per cui il loro utilizzo è giustificato se servono per garantire la sicurezza dei passeggeri in volo e anche dell’ equipaggio. Le agenzie americane all’ avanguardia possono avere dei motivi molto validi per usufruire di tutta la tecnologia di cui abbiamo a disposizione.