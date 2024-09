Adele durante i suoi ultimi concerti ha utilizzato un particolare schermo LED che lo scorso 23 agosto ha raggiunto un nuovo record. Ebbene sì, la cantante ha stabilito un nuovo Guinness World Record presso la Messe München in Germania. Lo schermo utilizzato durante l’evento, infatti, misurava 4159,7 metri quadrati ed è stato progettato con l’azienda canadese Solotech.

A commentare l’evento è stata Joanne Brent, giudice del Guinness World Records. Nello specifico viene fatto riferimento alla riuscita del progetto e a come lo schermo LED abbia offerto uno spettacolo unico che ha arricchito lo show della cantante.

Lo schermo LED di Adele ottiene un riconoscimento mondiale

Anche Ian Woodall, director of Global Tour and Special Projects di Solotech, ha evidenziato quanto unico e particolare sia lo spettacolo offerto. Lo schermo LED presenta una forma unica descritta come una sorta di rotolo srotolato. Per ogni canzone sul display apparivano immagini appositamente ideate e create.

Nello specifico, l’installazione temporanea a Monaco risulta qualcosa di mai fatto prima. Nessun altro schermo LED presenta caratteristiche simile ed stato proprio questo a permettergli di ottenere il riconoscimento di record mondiale. Woodall ha ribadito che il progetto è stato realizzabile grazie ad un grande lavoro di gruppo. Solotech, insieme al team di Adele ed una serie di fornitori esperti, sono riusciti a realizzare un dispositivo in grado di arricchire lo spettacolo in un modo unico e mai visto prima nell’intero settore dell’intrattenimento.

Il tour di Adele si è concluso lo scorso 31 agosto data in cui si è provveduto a smantellare lo schermo a LED. Sembra però che non sia arrivata la sua fine. Secondo quanto dichiarato da Solotech alcune sue sezioni potrebbero essere riutilizzate in occasione di eventi dal vivo o anche future installazioni. In tal modo l’azienda dimostra il suo impegno non solo nell’evoluzione tecnologica nel settore dell’intrattenimento, ma anche una responsabilità costante verso una maggiore sostenibilità.