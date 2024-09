Convenienza con Lidl: OFFERTE settimanali da non perdere

Ogni settimana, Lidl ti sorprende con offerte sensazionali su una vastissima selezione pazzesca di prodotti, perfetti per ogni angolo della tua casa. Dall’attrezzatura per il fai-da-te agli utensili da cucina, Lidl ti permette di risparmiare senza mai rinunciare alla qualità. Con l’autunno alle porte e il freddo in arrivo, è il momento ideale per riorganizzare il tuo spazio e preparare la casa per i mesi più rigidi. E cosa c’è di meglio che farlo approfittando di prezzi imbattibili? Che tu stia cercando nuovi attrezzi per il bricolage o accessori per la cucina, Lidl ha pensato davvero a tutto, è formidabile! Le promozioni cambiano ogni settimana, quindi c’è sempre qualcosa di nuovo e interessante da scoprire.

Attrezzi e utensili da non perdere da LIDL

Questa settimana, Lidl offre una selezione di prodotti per il bricolage a prezzi stracciati che non troverete da nessun’altra parte. Se hai bisogno di un attrezzo potente per i tuoi progetti, non lasciarti sfuggire la sega circolare in offerta super a soli 39,00€. Perfetta per chi cerca potenza e affidabilità. E se precisione è la tua parola d’ordine, il set per svasatura doppia, tagliatubi o pinza è disponibile a un prezzo pazzo: solo 5,99€. Non è una proposta irresistibile?

Per i lavori nel tuo bagno non puoi perdere da Lidl non la Pistola sturatubi a pressione a soli 12,99€. Funzionale, pratica e versatile, è un vero affare! Non è finita qui. Per chi vuole rifinire il tutto c’è il set pistola portacartucce a sei pezzi ad appena 4,99 €. C’è poi il set di regolarotori del flusso da 25 pezzi a 7,99€ o anche la chiave di montaggio universale per sanitari al prezzo super di soli 2,99 €. Non mancano attrezzi fondamentali come il set per idraulica con 3 pezzi al costo di appena 11,99€ o anche la livella forata per installazioni a 7,99 euro ed il set utensili per fughe a 3,49€. Per chi possiede una doccia che ha bisogno di una riparazione c’è pure la guarnizione per le ante a 2,99 €. Corri subito nei negozi o visitate il volantino online per non perdervi nulla. Cosa stai aspettando?