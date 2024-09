Con il caldo afoso che contraddistingue le sere d’estate, dormire a volte risulta molto difficile senza il supporto di un condizionatore. Temperature molte alte possono compromettere il benessere di molte persone già durante il giorno e di notte l’unico desiderio è quello di poter riposare tranquilli. Scopo che risulta difficile da raggiungere con valori superiori ai 30 gradi.

Considerando tali scenari, l’uso dell’aria condizionata sta diventando una vera e propria necessità. È importante però ricordare che ci sono alcuni consigli utili da seguire per evitare che tale sollievo possa diventare deleterio per la propria salute.

Cosa fare per usare il condizionatore di notte in modo salutare

Rispettando una serie di regole è possibile evitare che l’aria condizionata diventi un rischio. Usare un condizionatore nel modo corretto garantisce una notte di sonno sereno e senza ripercussioni. Si tratta, in verità, di interventi che bisognerebbe seguire sempre per garantire un corretto uso di tale opzione. Di notte, invece, diventa imperativo.

Il primo accorgimento utile è quello di impostare una temperatura che non sia troppo bassa. In tal modo si crea un ambiente non particolarmente freddo. Un intervento che permette di evitare un eccessivo sbalzo termico. La temperatura ottimale si aggira intorno i 24/25 gradi. Se si scende al di sotto di tale livello si potrebbero presentare diversi problemi di salute. Tra cui congestione nasale e disturbi respiratori. Oltre che mal di gola cronico. Si tratta di problematiche di poco conto, ma che con il tempo possono compromettere la salute di coloro che fanno costantemente uso del condizionatore.

Un secondo intervento utile, che può facilitare un uso corretto dell’aria condizionata, è quello di impostare la modalità “deumidificatore”. Quest’ultima permette alle persone di mantenere nella stanza in cui si accende il condizionatore un livello di umidità discreto. Infine, è importante effettuare manutenzione ordinaria, pulendo e cambiando i filtri. In questo modo si impedisce a germi e batteri di circolare nell’ambiente.