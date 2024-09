L’evento Apple Glowtime accoglie numerosi protagonisti e tra questi anche i nuovi Apple Watch Series 10. Gli smartwatch del colosso di Cupertino festeggiano il loro decimo anniversario e per l’occasione accolgono novità inaspettate che li rendono decisamente interessanti e senza rivali.

Apple Watch Series 10: ecco tutti gli aggiornamenti

Non solo iPhone 16, ad aprire l’evento è proprio il nuovo Apple Watch Series 10,. Il colosso di Cupertino durante il suo evento autunnale dedica come sempre uno spazio ai nuovi smartwatch e quest’anno in particolar modo celebra il decimo anniversario di quello che rappresenta ormai uno dei prodotti più apprezzati dagli utenti per via delle innumerevoli funzionalità legate al benessere e alla salute, e proprio su quest’ultimo aspetto si incentra la principale novità introdotta da Apple sui dispositivi di nuova generazione.

Apple Watch Series 10 accoglie un’inedita funzione che consentirà agli utenti di monitorare le apnee notturne grazie a un nuovo sensore dedicato al monitoraggio della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, funzioni che saranno di conseguenza perfezionate al fine di garantire delle misurazioni quanto più accurate. Ogni trenta giorni, inoltre, Apple Watch offrirà una panoramica dei parametri registrati così da permettere agli utenti di monitorare le proprie apnee notturne.

Il dispositivo accoglie un display le cui dimensioni superano del 20% quelle di Apple Watch 9. Il pannello OLED garantirà una migliore visibilità anche in condizioni di eccessiva luminosità e, grazie all’aggiornamento apportato alla modalità always-on, il display sarà in grado di aggiornarsi ogni secondo senza intaccare l’autonomia del dispositivo. Ad alimentare lo smartwatch sarà un nuovo chip S10, destinato a supportare funzioni avanzate, come la traduzione istantanea; accompagnato da una batteria che garantirà ben 18 ore di autonomia e da un sensore di profondità. Le componenti interne dello smartwatch sono state rivisitate e le loro dimensioni ridotte: Apple Watch Series 10 raggiunge infatti uno spessore di soli 9,7 mm. Grazie alla scocca in titanio, Apple propone così uno smartwatch particolarmente leggero e dal design elegante.

Apple Watch Ultra 3

Secondo protagonista dell’evento è il nuovo Apple Watch Ultra 3. Scarseggiano gli aggiornamenti a quello che si conferma essere anche quest’anno lo smartwatch prediletto dagli atleti. Pur mantenendo la sua scocca in titanio, il dispositivo si limita ad accogliere una nuova colorazione che dona un tocco decisamente elegante: il Satin Black.

Apple Watch Ultra 3 e Apple Watch Series 10 saranno disponibili a partire dal 20 settembre. Il primo sarà disponibile a partire da 799 dollari mentre Apple Watch Series 10 potrà essere acquistato a un prezzo di partenza di 399 dollari.