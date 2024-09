Truffa che prosciuga il conto: il testo di cui tutti hanno paura

Messaggio dopo messaggio, anche questa volta si sta diffondendo una nuova truffa che gira in chat. In realtà gli utenti ne hanno segnalati due di testi molto pericolosi, ai quali vogliono in ogni modo rubare soldi e dati ai poveri utenti ignari di tutto ciò.

Truffa con due messaggi diversi tra loro, ecco come svuotano i conti correnti

“Ciao Felix ,

Live

Sei tra i 1000 beneficiari selezionati a caso…contattaci quando sarai pronto a richiedere la tua sovvenzione dal Dipartimento dell’Assistente Federale 2024 in affiliazione con la Banca Mondiale e il National Institute of Health presso l’OMS, che ti ha dichiarato uno dei fortunati vincitori. Contatta l’agente per confermare la consegna del pacco della tua CARTA ATM vincente al tuo indirizzo.

Contatta l’agente Nome: Dwayne Anderson

E-mail: support@gradientcryptfin.com

Lisa.

Direttore di sovvenzioni e recupero“.

Purtroppo non è solo questo il messaggio che sta girando, in quanto ce n’è uno che tende a far capire agli utenti di aver conquistato una nuova conoscenza. La truffa si articola praticamente con un testo che sembra provenire da una bella donna ma che è solo opera dei malviventi. Dopo aver visto tutto ciò infatti molte persone si sono ritrovate a perdere i loro soldi e i loro dati, per cui state attenti a questo messaggio:

“Ciao, vorrei offrirti una conoscenza sessuale.

Mi chiamo Tori e sono venuta qui la settimana scorsa come parte di un programma di scambio di un anno.

Dal momento che non ho ancora trovato amici e fan qui, ti suggerisco di determinare il momento giusto insieme e organizzare appuntamenti sessuali.

Spero ti sia piaciuta la mia idea semplice e interessante? Voglio dire subito che sono molto depravato e pronto per qualsiasi fantasia.

Allego il percorso al mio profilo e aspetto il tuo messaggio, nickname Dirty_Tori_103.

Nel mio profilo troverai il mio numero whatsapp e le mie foto.

Sto aspettando la tua chiamata“.