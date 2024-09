La casa automobilistica Sportequipe è stata tra i protagonisti del Salone dell’Auto di Torino 2024. Occasione in cui i costruttori hanno avuto modo di mostrare al pubblico e ai tanti appassionati del settore delle quattro ruote tutte le novità.

Tra le realizzazioni del brand, due modelli non passano inevitabilmente inosservati. Nello specifico, ci riferiamo alla Sportequipe 6 e 7, SUV che nascono in seguito ad un cambio di design e motorizzazioni deciso dal costruttore. Anche se attualmente sono state presentate con i motori a benzina e prezzi a partire da 30.900 euro, il brand punta a vendere le versioni anche con impianto bifuel benzina/Gpl. Scopriamo insieme nel corso di questo articolo maggiori dettagli relativi a questi due veicoli.

Sportequipe: caratteristiche dei SUV

La Sportequipe 6 è una vettura è dotata di un motore 1.6 turbo benzina due differenti livelli di potenza, uno da 156 CV e l’altro 185 CV. Tutto abbinato ad un cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. Un nuovo stile contraddistingue inevitabilmente la Sportequipe 7 anche se la lunghezza rimane di di 4,59 metri come nel precedente modello.

Per quanto riguarda il prezzo della Sportequipe 6, sappiamo che partono da 30.900 euro e 32.900 euro a seconda della potenza di cui è dotato il veicolo che si decide di acquistare.

Spostiamo adesso l’attenzione sulla Sportequipe 7. Non a caso, quest’ultima si contraddistingue per essere un SUV a 5+2 posti e con ben 4,72 metri di lunghezza. Anche in questo caso, il motore ospitato dalla vettura è un 1.6 turbo benzina da 156 CV e 185 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. Naturalmente, per rendere l’esperienza di guida ottimale entrambi i veicoli sono stati dotati di adeguate tecnologie.

Parliamo adesso del costo di questa versione. Secondo quanto diffuso, si parte da una cifra pari a 31.900 euro e 33.900 euro a seconda della potenza scelta. Da parte del brand automobilistico non sono però stati ufficializzati i prezzi della versione Gpl.