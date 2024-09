Uno sconto davvero molto interessante è stato attivato nel periodo corrente su Amazon, dove gli utenti possono approfittare di un risparmio che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere, applicato su un monitor da gaming, stiamo parlando dell’AOC C27G2ZE, dispositivo curvo da 27 pollici con risoluzione massima raggiungibile in FullHD e soprattutto un refresh rate che addirittura si spinge fino a 240Hz, approfittando anche di una latenza ridottissima, pari a soli 0,5 millisecondi.

L’utente che deciderà di acquistarlo, si trova di fronte un prodotto dal design molto vicino all’ideale da gaming, infatti presenta un’ampia base di appoggio di colorazione nera, che si estende fino ad un braccio posteriore che permette di regolare l’altezza del monitor stesso. Le cornici sono estremamente sottili, e presentano inserti di colore rosso, caratteristici del marchio stesso.

Monitor AOC in promozione solo oggi su Amazon

Il prezzo di vendita di questo monitor sarebbe comunque più che abbordabile per i più, essendo un listino di 209 euro, con garanzia legale della durata di 24 mesi. La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questo periodo prevede uno sconto effettivo del 28%, così da poter arrivare a spendere in fase finale solamente 149,99 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Nella parte posteriore è possibile trovare una buona dotazione di connettori, capaci di ampliare ed estendere al massimo l’usabilità quotidiana, con la presenza di HDMI e displayPort (in particolare 2 HDMI 2.0 e una displayport 1.2). La garanzia del produttore è di 3 anni complessivi, all’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento: monitor, cavo di alimentazione, HDMI, displayport, CD Driver e la scheda di garanzia.

La spedizione presso il domicilio viene gestita da Amazon, con consegna in tempi veramente molto brevi, così da poter approfittare sin da subito delle performance promesse.