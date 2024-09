Amazfit T-Rex è uno smartwatch di ultima generazione, pensate appunto che è stato presentato al pubblico giusto qualche settimana fa, che presenta una diagonale del display decisamente elevata, pari a 48 millimetri, pur mantenendosi saldo ad una tecnologia di tutto rispetto, come AMOLED di qualità, completamente touchscreen e dai dettagli precisissimi.

Osservandolo da vicino possiamo a tutti gli effetti notare come il suo design lo avvicina più ad un mondo rugged, con scocca in metallo, molto resistente e con viti a vista, quattro pulsanti fisici agli estremi, ed un comodissimo cinturino in silicone di colore nero, capace di abbracciare perfettamente il polso di un qualsiasi utente, sebbene comunque il display così elevato sia maggiormente consigliato ad un pubblico dal polso particolarmente grande.

Amazfit T-Rex 3: la promozione che nessuno si aspettava

Amazfit T-Rex 3 può essere oggi acquistato ad un prezzo di tutto rispetto, se considerate infatti che l’ordine può essere completato di base a 299,90 euro. A questo punto Amazon ha pensato di mettere in atto uno sconto importante, o meglio di offrire la possibilità agli utenti di applicare un coupon direttamente sull’acquisto (da notare che lo stesso deve essere applicato manualmente, non è automatico), pari a 20 euro, così da poter arrivare a spendere 279 euro. L’ordine è da completare qui.

Il prodotto presenta la possibilità di scaricare le mappe al polso, così da accedervi anche offline (e non solo online), con 6 sistemi satellitari e GPS dual band, l’autonomia è davvero incredibile, poiché può raggiungere anche i 27 giorni di utilizzo continuativo. E’ presente il chip NFC per il pagamento dal polso, sono inoltre disponibili oltre 170 modalità di allenamento, per estendere al massimo la versatilità e l’usabilità del prodotto stesso.