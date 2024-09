Nuovi Sportequipe 6 e 7: i SUV di DR al Salone di Torino 2024

Al Salone di Torino 2024, il Gruppo DR ha stupito con due novità importanti: Sportequipe 6 e Sportequipe 7, modelli che puntano a coniugare tecnologia e comfort in un segmento di mercato sempre più competitivo. Cosa li distingue dagli altri SUV? DR Sportequipe 6 si fa notare subito per le linee pulite e aggressive. Con una lunghezza di 4.590 mm e una larghezza di 1.900 mm, offre dimensioni generose per chi cerca spazio senza rinunciare a eleganza e stile.

L’attenzione al dettaglio emerge anche dalle maniglie delle portiere a scomparsa, una soluzione moderna che contribuisce al look futuristico del veicolo. Gli interni? DR ha scelto di puntare su tecnologia avanzata con un ampio schermo touch per l’infotainment e paddle del cambio al volante. All’interno del cofano del Sportequipe 6 si trova un motore 1.6 turbo benzina da 185 CV, che promette prestazioni scattanti e velocità massima di 200 km/h. Disponibile anche la versione Thermohybrid benzina/GPL, ideale per chi cerca versatilità nei consumi.

Più spazio e sicurezza con i nuovi SUV DR

Il secondo SUV DR presentato, Sportequipe 7, colpisce per dimensioni ancora più importanti: 4.724 mm di lunghezza, con una capacità di accogliere fino a 7 passeggeri. Il tetto panoramico da 62 pollici e la consolle centrale sospesa donano un tocco di lusso e modernità all’abitacolo. Anche questo modello offre il potente motore 1.6 turbo benzina da 185 CV, con cambio DCT a 7 rapporti. DR non ha trascurato il tema della sicurezza, dotando lo Sportequipe 7 di una serie completa di ADAS, come il cruise control adattivo, frenata di emergenza e assistenza al mantenimento di corsia. Quanto conta la sicurezza su un SUV moderno? Molto e le case automobiliste come DR ne sono consapevoli.

Il prezzo? 33.900 euro per la versione base. Sarà sicuramente una scelta competitiva nel panorama dei SUV di fascia media. Anche qui, la variante 1.5 turbo benzina da 156 CV sarà un’opzione più economica. Il costo in tal caso partirà da 31.900 euro. DR, con i suoi nuovi modelli, dimostra di avere tutte le carte in regola per conquistare il cuore degli automobilisti italiani. Saranno questi i SUV del futuro?