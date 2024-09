Nuova Peugeot 5008: il SUV ibrido punta a dominare il mercato

La nuova Peugeot 5008 è disponibile solo con motorizzazioni elettrificate. Questo significa che chi cerca un motore tradizionale dovrà guardare altrove. Ma quali sono le opzioni precise? Il modello si può ordinare con motori Mild Hybrid, Plug-in Hybrid e una versione 100% elettrica, denominata e-5008.

Per chi cerca l’elettrico, la e-5008 ha un motore da potente da 157 kW. In tal caso l’autonomia è di 500 km. Questo è possibile grazie alla batteria da 73 kWh. La Peugeot ha però già anticipato una versione più potente da 170 kW. In questa versione si ha una batteria più grande da 98 kWh, in grado di percorrere fino a 660 km. Al momento, è possibile tuttavia ordinare solo il modello con batteria da 73 kWh.

Meglio un auto ibrida? C’è l’opzione con il motore Hybrid da 136 CV. Esso combina un motore benzina da 1,2 litri con un’unità elettrica da 21 kW. Per chi desidera invece maggiore autonomia in modalità elettrica, c’è la Peugeot Plug-in Hybrid, che consente di percorrere fino a 80 km senza usare un goccio di benzina. In questo caso, la potenza di sistema arriva a 195 CV. Come? Con una combinazione del motore elettrico da 92 kW e quello a combustione da 110 kW.

Allestimenti e dotazioni della nuova Peugeot 5008

La Peugeot 5008 è disponibile in Italia con due allestimenti: Allure e GT. Anche nella versione base, la dotazione di serie è ricchissima. Questa comprende, tra l’altro, cerchi da 20″, doppio display da 10″, Apple CarPlay e Android Auto wireless. In più presenta una serie di sistemi di assistenza alla guida, tra cui il cruise control e la frenata d’emergenza automatica. L’allestimento GT offre ancora di più. Con questo la Peugeot ha fari a pixel LED, ricarica wireless per lo smartphone e un display panoramico da 21″. Ma quanto costa? La versione Hybrid parte da 41.700 euro nell’allestimento Allure. La Plug-in Hybrid parte da 47.950 euro. La versione completamente elettrica, invece, ha un prezzo di 47.730 euro. Riuscirà la nuova 5008 a conquistare gli automobilisti italiani? Forse con la sua grande scelta soddisferà una larga clientela.