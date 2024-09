Apple MacBook Air è in vendita in questi giorni su Amazon ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora, gli utenti sono felici di poterlo acquistare raggiungendo un livello di risparmio superiore alle aspettative, proprio perché si potranno spendere quasi 300 euro in meno del listino originario.

La soluzione di cui vi parliamo è infatti acquistabile su Amazon nella sua variante lanciata nel corso del 2024, con processore Apple M3 di ultima generazione, il quale viene supportato dalla presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. Il design resta sostanzialmente il classico e solito visto parlando dei dispositivi di casa Apple, anteriormente è presente una piccola webcam, con possibilità di registrare in HD a 1080p, mantenendo una qualità superiore al normale.

Apple MacBook Air: la promozione di Amazon

Sconto imperdibile attivo proprio in questi giorni su Amazon, dove potete pensare di acquistare il notebook in questione ad un prezzo quasi mai visto prima d’ora. Il risparmio è decisamente superiore al normale, se considerate che il listino è di 1349 euro, ed infatti la promozione prevede la riduzione di quasi 250 euro, fino a scendere ad una spesa finale da sostenere pari a soli 1099 euro. Effettuate l’ordine al seguente link.

Come vi abbiamo anticipato, il prodotto integra l’ultimo chip disponibile per i modelli Apple MacBook Air, ha un design estremamente compatto ed elegante, una autonomia che può raggiungere fino a 18 ore di utilizzo continuativo, ma soprattutto un display Liquid Retina che vi lascerà davvero di stucco, vince a mani basse la palma di migliore in circolazione, sia in termini di dettaglio e nitidezza, che per quanto riguarda la qualità complessiva nel rispetto della gamma cromatica e dei colori di per sé.