Quando ho ricevuto la Majority Eversden per la recensione, devo ammettere che ero scettico. Una radio portatile nel 2024? Sembrava quasi anacronistico. Eppure, mentre estraevo il dispositivo dalla sua confezione, non potevo fare a meno di notare un certo fascino retrò nel suo design compatto e robusto.

La promessa era allettante: una radio DAB+ e FM con Bluetooth, resistente all’acqua e con un’autonomia di 15 ore. Sembrava troppo bello per essere vero. Mi sono chiesto: potrebbe questo piccolo dispositivo veramente unire il meglio di due mondi – la semplicità della radio tradizionale e la comodità della tecnologia moderna?

Deciso a mettere alla prova ogni singola caratteristica, ho pianificato di portare l’Eversden ovunque nelle settimane successive: dalla doccia mattutina al picnic del weekend, passando per lunghe sessioni di giardinaggio e persino una breve escursione. La mia missione? Scoprire se la Majority Eversden fosse veramente all’altezza del compito di essere la compagna audio definitiva per ogni situazione.

Unboxing

All’interno della confezione troviamo la radio Eversden, accompagnata dal cavo di alimentazione principale e un opuscolo informativo. L’impressione iniziale è quella di un prodotto ben pensato, con tutti gli elementi essenziali inclusi per iniziare subito l’utilizzo.

Design e Materiali

La Majority Eversden colpisce immediatamente per il suo design funzionale e robusto. Le dimensioni di 5,3 x 13,8 x 15,9 centimetri la rendono compatta e facilmente trasportabile, mentre il peso di soli 0,49 kg ne fa un compagno ideale per gli spostamenti. La custodia è realizzata in plastica di buona qualità, rivestita da una finitura gommata che non solo offre una presa sicura ma protegge anche il dispositivo da urti accidentali.

Un elemento di design particolarmente apprezzabile è la maniglia regolabile con antenna integrata, che unisce funzionalità ed estetica. Sulla parte superiore troviamo sei pulsanti per le funzioni principali e due manopole: una per il controllo del volume e l’altra per la navigazione, la pausa e il salto delle tracce. Il fronte è caratterizzato dal logo Majority e da un display LCD mono dimmerabile, con tre livelli di luminosità regolabile e la possibilità di spegnimento completo.

La parte inferiore è dotata di cuscinetti antiscivolo che assicurano stabilità su diverse superfici. Sul lato destro, uno sportello protegge la porta di ricarica USB-C e un’uscita per cuffie da 3,5 mm, garantendo la resistenza all’acqua del dispositivo.

Hardware

L’hardware della Eversden è ben bilanciato per le sue funzioni. Il display LCD, sebbene non all’avanguardia, è perfettamente funzionale e leggibile in varie condizioni di luce. I controlli fisici offrono un feedback tattile soddisfacente, mentre la presenza di una porta USB-C per la ricarica è un tocco di modernità apprezzabile.

Qualità Audio

Per un dispositivo di queste dimensioni, la qualità audio è sorprendentemente buona. Il suono è chiaro e bilanciato, con una discreta risposta sui bassi che arricchisce l’esperienza d’ascolto, specialmente per la musica. Sebbene non raggiunga livelli audiofili, si dimostra più che adeguata per l’ascolto quotidiano di notiziari, podcast e musica di sottofondo. La possibilità di collegare cuffie offre un’opzione per un ascolto più personale e di qualità superiore.

Prestazioni

Le prestazioni della Eversden sono all’altezza delle aspettative per una radio portatile di questa fascia. La ricezione delle stazioni DAB+ e FM è generalmente buona, con una scansione automatica rapida ed efficace. La batteria offre un’autonomia impressionante di oltre 15 ore con una singola carica, rendendola ideale per un uso prolungato all’aperto o durante viaggi.

Funzionalità

La versatilità è uno dei punti di forza della Eversden. Oltre alle funzioni radio DAB+ e FM, la connettività Bluetooth trasforma il dispositivo in un altoparlante wireless, ampliando notevolmente le sue possibilità d’uso. La funzione di doppia sveglia e la modalità snooze aggiungono praticità per l’uso quotidiano.

Il menu del sistema offre varie opzioni di personalizzazione, tra cui la regolazione dell’ora, la scelta della lingua e la possibilità di effettuare un reset di fabbrica. La possibilità di salvare fino a 20 stazioni preimpostate (10 per DAB e 10 per FM) è un’aggiunta gradita per gli ascoltatori abituali.

Test nella Doccia

Grazie alla certificazione IPX5 per la resistenza all’acqua, la Eversden si presta bene all’uso in ambienti umidi. Un test nella doccia ha confermato la sua capacità di resistere a schizzi d’acqua senza problemi, mantenendo intatte le sue funzionalità. Questo la rende una compagna affidabile per l’uso in bagno, in piscina o durante attività all’aperto con condizioni meteorologiche incerte.

Test Complessivo

Nel complesso, la Eversden si è comportata egregiamente in vari scenari d’uso. La facilità di passaggio tra le diverse modalità (DAB+, FM, Bluetooth) è notevole, e l’interfaccia utente intuitiva rende l’esperienza d’uso piacevole anche per gli utenti meno esperti. La qualità costruttiva si è dimostrata robusta, resistendo bene a piccoli urti e cadute accidentali durante i test.

Note Negative

Nonostante le molte qualità, ci sono alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati. Lo sportello che protegge le porte USB e cuffie, sebbene utile per la resistenza all’acqua, può risultare un po’ scomodo da aprire e chiudere frequentemente. Inoltre, l’assenza di un’app companion per smartphone limita alcune funzionalità avanzate che potrebbero essere apprezzate dagli utenti più esigenti.

Note Positive:

Tra gli aspetti più apprezzabili troviamo la lunga durata della batteria, la versatilità d’uso grazie alla connettività Bluetooth e la resistenza all’acqua. Il design compatto ma robusto e la facilità d’uso sono altri punti a favore. L’impegno di Majority verso la sostenibilità ambientale, con la loro iniziativa di piantare alberi, aggiunge un valore etico all’acquisto.

Conclusioni

La Majority Eversden si rivela un prodotto solido e versatile nel panorama delle radio portatili. Riesce nell’intento di modernizzare il concetto di radio senza snaturarne l’essenza, offrendo un mix equilibrato di funzionalità tradizionali e moderne. La qualità costruttiva, le prestazioni audio soddisfacenti e la ricca dotazione di funzionalità la rendono una scelta valida per chi cerca una radio portatile affidabile e polivalente.

Il prezzo, sebbene non economico, risulta in linea con le caratteristiche offerte, soprattutto considerando la garanzia estesa di tre anni offerta gratuitamente. È un investimento che si ripaga nel tempo, specialmente per chi fa un uso frequente della radio in diversi contesti. Il prodotto è disponibile su Amazon.