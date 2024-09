A quanto pare il produttore tech Lenovo ha in cantiere un nuovo tablet da gaming. Si tratterebbe in particolare del prossimo tablet noto con il nome di Lenovo Legion Y700 2024. Fino ad ora non erano emerse informazioni di rilievo. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato alcuni dettagli interessanti trapelati dal portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lenovo sta per lanciare ufficialmente un nuovo tablet da gaming, ecco i primi dettagli

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato alcune informazioni di rilievo sul prossimo tablet da gaming di casa Lenovo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Lenovo Legion Y700 2024. Quest’ultimo è infatti passato anche dal portale di benchmark Geekbench.

Su quest’ultimo, in particolare, il nuovo tablet di Lenovo ha totalizzato 2209 punti in single core e 6509 punti in multi core. Secondo quanto è emerso, a bordo del nuovo device ci sarà un potente processore. Ci troveremo infatti di fronte al nuovo soc Snapdragon 8 Gen 3. A supporto, sembra che ci saranno tagli di memoria comprendenti almeno fino a 12 GB di memoria RAM.

Se queste informazioni dovessero essere confermate, si tratterebbe di un upgrade di rilievo rispetto all’ultimo modello presentato un anno fa. Questo modello era infatti alimentato dal soc Snapdragon 8+ Gen 1. Per il momento, comunque, questo è quello che sappiamo sul prossimo tablet da gaming Lenovo Legion Y700 2024. Immaginiamo comunque che nel corsi delle prossime settimane emergeranno ulteriori informazioni, riguardanti sia il presunto design sia anche il resto della scheda tecnica. Staremo a vedere.

Ricordiamo comunque che il precedente modello disponeva di un display con una diagonale pari a 8 pollici in risoluzioneFullHD + e con una frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz e disponeva inoltre di una batteria molto capiente pari a 6550 mah con ricarica rapida da 45W.