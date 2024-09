Apple ha recentemente annunciato che i nuovi AirPods 4 e AirPods 4 con Cancellazione Attiva del Rumore non includeranno più il cavo di ricarica USB-C nella confezione. Questa decisione, confermata ufficialmente sul sito dell’azienda, segna un altro passo nella progressiva riduzione degli accessori inclusi con i dispositivi Apple, seguendo la controversa scelta di eliminare gli adattatori di ricarica dagli iPhone alcuni anni fa. La mossa potrebbe suscitare reazioni contrastanti tra gli utenti, specialmente tra coloro che non possiedono già un cavo compatibile, ma si allinea con la strategia dell’azienda di semplificare le confezioni e, probabilmente, di ridurre l’impatto ambientale.

Una confezione sempre più minimalista per Apple

Questo ulteriore taglio alimenta le speculazioni su cosa potrebbe essere eliminato in futuro dalle confezioni dei prodotti Apple. Alcuni osservatori ironizzano già sull’ipotesi che un giorno persino la custodia di ricarica degli AirPods potrebbe essere venduta separatamente. Al di là delle battute, la rimozione del cavo rappresenta un cambiamento significativo, riflettendo una tendenza verso un’esperienza di unboxing sempre più minimalista. Sebbene la mancanza di un cavo USB-C possa apparire meno rilevante rispetto all’eliminazione del caricabatterie, essa contribuisce comunque a semplificare il contenuto delle confezioni, puntando sull’essenzialità e sulla presunta sostenibilità ambientale.

Un altro aspetto rilevante riguarda la fine dell’era del connettore Lightning, con il passaggio definitivo alla tecnologia USB-C per gran parte dei dispositivi Apple. Tuttavia, non tutti i prodotti della gamma sono stati ancora aggiornati: tre dispositivi, in particolare, continuano a utilizzare il vecchio connettore, anche se è probabile che verranno adeguati nelle prossime generazioni.

Nel frattempo, i preordini per entrambi i modelli di AirPods 4 sono già stati aperti. Le spedizioni sono previste per il 20 settembre, data che coincide con il lancio della nuova famiglia di iPhone 16, creando grandi aspettative tra i fan della mela morsicata per il prossimo ciclo di aggiornamenti dei dispositivi Apple.