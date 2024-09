Tantissime le novità del Salone dell’Auto di Torino 2024 che si è svolto nei giorni scorsi. Tra queste oggi parliamo in particolare di una: la Dongfeng Box, auto elettrica che appena giungerà sul mercato avrà come dirette rivali vetture come la Citroen e-C3 e Fiat Grande Panda.

La Dongfeng Box si contraddistingue per una serie di caratteristiche che la casa automobilistica ha attentamente progettato e studiato per poter realizzare un veicolo ottimale. Secondo quanto diffuso, la nuova elettrica dovrebbe arrivare sul mercato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Per quanto riguarda i prezzi però non ci sono notizie ufficiali da parte della stessa società. Scopriamo insieme maggiori dettagli di questa nuova vettura elettrica.

Dongfeng Box: debutto al Salone di Torino

Parlando della DongFeng Box non facciamo riferimento ad una vettura classica ma ad una vera e propria utilitaria compatta. La sua lunghezza pari a 4 metri lunga circa 4 metri, l’innovativa tecnologia di bordo e il design esterno curato nei dettagli attirano l’attenzione. Nello specifico, la misura è pari a 4.030 mm lunghezza x 1.810 mm larghezza x 1.570 mm altezza, con un passo di 2.660 mm.

Per quanto riguarda il motore, la vettura ospita un motore elettrico in grado di generare fino a 70 kW di potenza e 160 Nm di coppia. La velocità massima è di 140km/h. Non ci sono invece dati relativi alla capacità della batteria che la casa automobilistica ha deciso di implementare sulla sua DongFeng Box.

A contraddistinguere gli interni, un’illuminazione ambientale a 32 colori e un schermo touch centrale da ben 12,8 pollici che l’azienda ha deciso di abbinare ad un sistema di ricarica wireless ultraveloce da 50W.

Come accennato in apertura, la nuova elettrica dovrebbe arrivare sul mercato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Nessuna notizia ufficiale relativa a quello che sarà il listino prezzi della nuova elettrica. Non ci resta dunque che attendere nuove notizie ufficiali da parte del brand.