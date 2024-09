Durante il Salone Auto Torino 2024, DR ha presentato con orgoglio la sua nuova linea DR Collection, che include aggiornamenti significativi per i modelli DR 3.0, DR 5.0, DR 6.0 e DR 7.0. Questi modelli si distinguono per migliorie stilistiche e tecniche, conferendo loro una rinnovata attrattiva.

La nuova linea DR Collection

Il DR 3.0 Collection sfoggia una serie di modifiche estetiche e un interno più sportivo, mantenendo però la stessa motorizzazione dell’attuale DR 3.0. Equipaggiato con un motore benzina 1.5 aspirato da 116 CV, disponibile anche nella versione benzina/GPL, il DR 3.0 non subisce variazioni a livello di prestazioni. Simile è la situazione per il DR 5.0 Collection, che presenta un aggiornamento completo dell’allestimento interno rispetto alla DR 5.0 CVT, ma conserva il motore 1.5 Turbo CVT.

Tra le novità più interessanti c’è il DR 6.0 Collection Hybrid Plug-in, un modello che combina un design rinnovato, soprattutto nella parte anteriore, con un avanzato sistema ibrido plug-in. Questo modello è equipaggiato con un motore termico 1.5 turbo benzina da 108 kW e due motori elettrici da 55 W e 70 kW, supportati da una batteria da 19,3 kWh che consente una percorrenza di 80 km in modalità esclusivamente elettrica. Il powertrain ibrido offre diverse modalità operative, che variano in base al livello di carica della batteria e alla velocità, ottimizzando l’efficienza del veicolo in diverse condizioni di guida. Il DR 6.0 Collection Hybrid Plug-in, lungo 4.513 mm e capace di raggiungere una velocità massima di 180 km/h, è dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e la frenata automatica di emergenza. Il prezzo non è stato ancora comunicato.

Un ulteriore sviluppo è rappresentato dal DR 6.0, che ora offre una configurazione 5+2, estendendo la capacità a sette posti. Con una lunghezza di 4.700 mm e lo stesso powertrain della DR 6.0, il prezzo di questo modello è fissato a 41.900 euro. Infine, il DR 7.0 Collection si differenzia dalla versione standard della DR 7.0 per alcuni dettagli estetici, continuando a rafforzare la presenza della casa automobilistica nel mercato.