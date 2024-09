Mazda amplia la gamma: innovazione per tutti i gusti

Mazda ha sempre saputo distinguersi con scelte ingegneristiche fuori dagli schemi. Un esempio? Nel 2022 ha sorpreso il mercato con la CX-60. L’auto possiede un motore diesel 3,3 litri a sei cilindri, abbinato a un sistema mild hybrid. All’epoca, sue anni fa, sembrava una scommessa assai rischiosa. Oggi la strategia si è rivelata vincente. Come ha anticipato il mercato? La casa giapponese ha capito che c’è ancora spazio per motorizzazioni non elettrice, perciò ha puntato su modelli ottimizzati per ridurre le emissioni.

L’amministratore delegato di Mazda Italia, Roberto Pietrantonio, ha spiegato che si trattava di una scelta per ampliare l’offerta. Qual è l’obiettivo? Raggiungere nuove fasce di clientela, con soluzioni che uniscono efficienza e prestazioni. Mazda non ha mai avuto paura di innovare, anche quando questo significava andare contro le tendenze del momento.

Una gamma Mazda per ogni possibile esigenza

L’offerta di Mazda è ora più vasta che mai. Non è solo questione di motori. La MX-30, ad esempio, è disponibile in versione elettrica pura o con range-extender. Nella seconda versione ha un motore Wankel a benzina che funziona da generatore per estendere l’autonomia. E poi c’è la nuova CX-80. Qui si parla di un grande SUV a sei o sette posti con motorizzazioni ibrido plug-in e diesel. Questo modello segna un chiaro segnale di espansione verso l’alto. La casa si rivolge in tal modo a chi cerca un veicolo dalle grandi dimensioni e dalle tecnologie avanzate.

Chi sono i nuovi clienti di Mazda? Molti provengono da SUV e berline di fascia alta, e Mazda punta a conquistarli offrendo tecnologie di propulsione diversificate: benzina, diesel, ibrido ed elettrico. Questo posizionamento, che guarda sia al lusso che alla sostenibilità, mostra come Mazda provi in tutti modi ad adattarsi alle tante richieste del mercato. Il marchio giapponese si sta dimostrando capace di soddisfare praticamente tutti, anche chi fa parte di una clientela sempre più ampia e sofisticata. La sua offerta versatile rende Mazda una casa automobilistica che sa innovare senza perdere di vista la realtà del mercato.