WhatsApp: tre funzioni SEGRETE che devi assolutamente avere

Girando e rigirando all’interno di WhatsApp si possono trovare svariate funzionalità che nel corso del tempo hanno reso l’applicazione incredibile. Prima questa piattaforma era utilizzata solo ed esclusivamente per inviare i messaggi, salvo poi modificarsi totalmente con l’introduzione di nuove funzioni.

Ad oggi molti utenti sanno benissimo però che ci sono applicazioni di terze parti che permettono di avere a disposizione tante altre feature, esattamente come quelle di cui si è discusso poco tempo fa. Al momento dunque è utile riepilogarle tutte, proprio per tirare fuori un resoconto e per fornire al pubblico la possibilità di capire cosa possono fare. Le opzioni in questione sono tre e possono essere scaricate direttamente dal web in formato APK.

WhatsApp: utilizzare queste tre funzionalità può essere molto interessante, ecco quali sono

Quando WhatsApp si aggiorna lo fa con diverse possibilità di rilievo, quasi sempre interessanti. In questo caso però uscire fuori dagli schemi potrebbe far bene a chi ama smanettare sul proprio smartphone. Ci sono infatti delle applicazioni di terze parti da tenere d’occhio se si vuole avere quel qualcosa in più.

Con Whats Tracker si può conoscere con una notifica al momento esatto in cui un utente entra o esce da WhatsApp. Non registrare l’ultimo accesso e non avere lo stato online disponibile servirà a poco.

Chi vuole restare invisibile invece può leggere i messaggi usando Unseen, applicazione che intercetta quelli che arrivano su WhatsApp. In questo modo non si è costretti a fare l’accesso.

L’ultima soluzione che invece sta girando da tempo e che permette di recuperare i messaggi si chiama WAMR. Le persone che su WhatsApp sono solite eliminare i messaggi all’interno delle chat per non farli leggere agli utenti rimangiandosi le loro stesse parole, non potranno fare nulla contro questa soluzione. All’arrivo di ogni notifica infatti WAMR raccoglie il contenuto e lo salva consentendo all’utente eventualmente di recuperarlo in un secondo momento.

Queste applicazioni di terze parti almeno per il momento sono gratuite al 100% e non hanno problemi di alcun genere. Inoltre sono legali.