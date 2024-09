WhatsApp: adesso è disponibile un trucco per SPIARE il partner

Sono stati davvero grandi i successi che ha riportato WhatsApp nel corso del tempo, diventando l’applicazione di riferimento di tutti.

Alla luce di tutto questo dunque l’azienda ha preferito proseguire sulla solita lunghezza d’onda, introducendo delle novità pian piano. Durante i primi tempi e per qualche anno a seguire, più utenti hanno avuto paura di essere spiati siccome c’erano delle applicazioni che lo permettevano. Queste, che erano a pagamento e di terze parti, hanno consentito al panico di dilagare tra le persone, arrivando ai massimi storici. Ad oggi tutte queste applicazioni non esistono più siccome WhatsApp ha deciso di debellarle completamente. La dura lotta dunque ha dato i suoi frutti, anche se qualcosa ad oggi sarebbe ancora disponibile, seppur non con la stessa invadenza. Il colosso colorato di verde ora è in un certo qual modo minacciato da un’applicazione che permette di monitorare i movimenti delle persone.

WhatsApp: ecco il nuovo metodo che permette a tutti i spiare i partner

Chi aveva paura dello spionaggio un tempo, potrebbe averne anche adesso che è arrivata un’applicazione in grado di ficcare il naso tra i movimenti di altre persone. In realtà questa soluzione non è così invadente ed è per questo motivo che potrebbe essere anche utilizzata.

Chi non ne avesse mai sentito parlare fino ad oggi, dovrebbe provare almeno una volta come funziona Whats Tracker. Questa soluzione è molto interessante, garantisce alle persone di riuscire a scoprire in ogni momento quando il proprio partner entra o esce dalla chat di WhatsApp. Il funzionamento è molto semplice: serve solo ed unicamente scaricare l’applicazione dal web con formato apk, in quanto non è disponibile sul Play Store, e avviarla. All’interno ci sarà la possibilità di scegliere uno o più contatti, quelli che in genere si desidera monitorare durante la giornata. In questo modo, per ogni persona monitorata, arriverà una notifica ogni volta che deciderà di connettersi o di disconnettersi da WhatsApp.

Questa funzionalità è utile soprattutto per riuscire a tenere d’occhio coloro che non rendono noto l’ultimo accesso e che scelgono di non figurare online su WhatsApp. L’applicazione è totalmente gratuita per tutti e inoltre non è neanche illegale, per cui si può scaricare tranquillamente. Chiaramente raccomandiamo di farne un buon uso.