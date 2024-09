TIM offre le Power a 6 EURO, ecco fino a 300 giga in 5G

In questo momento a tenere il pallino del gioco in mano nel mondo della telefonia mobile è il gestore per eccellenza in Italia, ovvero TIM. Le sue offerte hanno fatto il bello ed il cattivo tempo già nel 2023 ma adesso sono intenzionati a fare ancora meglio.

Il provider infatti ha ripristinato quelle soluzioni straordinarie di cui tutti parlavano, ovvero le tre offerte della linea Power. Al momento queste sono tutte disponibili con prezzi diversi tra loro ma tutti ugualmente accessibili.

TIM ha trovato l’antidoto: ecco i prezzi minori nelle sue Power fino a 300 giga

Al momento TIM si sta dimostrando il gestore che è sempre stato, ovvero concreto, spietato e pieno di possibilità per gli utenti. Questi aspetti al pubblico piacciono tantissimo ed è per questa motivazione che diverse persone hanno scelto di fare il percorso inverso rientrando alla base. Avere delle offerte come le tre Power al momento disponibili significa sposare un progetto fondato sulla qualità, sulla quantità e soprattutto sulla convenienza, visti i prezzi di questo momento.

La prima offerta offre 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS per 9,99 €. Questa si chiama Power Special. La Iron e la Supreme Easy consentono gli stessi minuti e messaggi ma variano per quanto riguarda giga e prezzi. Per Internet la prima permette di avere 150 giga in 4G, con la seconda che arriva invece a 200. Il prezzo della prima è di 6,99 €, mentre la seconda ogni mese porterà 7,99 €.

Quello che contraddistingue tim in questo momento è certamente l’attività promozionale che sta portando avanti.secondo quanto riportato infatti il gestore sta consentendo a tutti coloro che prendono una delle tre Power la possibilità di non pagare il primo mese. I primi 30 giorni infatti vengono offerti totalmente gratis, con il primo pagamento che partirà dopo il primo mese. Ovviamente questo privilegio spetta solo a chi può sottoscrivere le offerte e dunque coloro che provengono da Iliad o dai gestori virtuali.