È stato pubblicato l’ultimo monitoraggio di Altroconsumo relativo agli operatori di rete mobile in Italia. I risultati riguardano i test di velocità che vengono eseguiti con l’applicazione “CheBanda”. Il periodo di riferimento è quello che va da luglio 2023 a giugno 2024.

Il report evidenzia anche che il 5G si è ormai diffuso in tutta la nostra Penisola. A tal proposito, quasi un quinto degli utenti CheBanda utilizzano tale rete. I risultati, dunque, sono stati suddivisi tra connessioni 4G e 5G. Per entrambe le bande a vincere è Vodafone.

Altroconsumo: Vodafone è il miglior operatore

L’operatore in rosso ha ricevuto 63.842 punti in classifica ottenuta dai test per la velocità di navigazione. Con tali risultati Vodafone si è aggiudicata la prima posizione. Tale traguardo vale in entrambe le categorie: 4G e 5G. In media, l’operatore ha raggiunto 70,1/14,8Mbps in 4G e 193,4/24,3 Mbps in 5G. Dopo Vodafone seguono Fastweb e TIM. Subito dopo c’è Iliad e in seguito WindTre.

Nei test viene analizzato anche il ritardo tra l’input e l’apertura delle pagine web. Nello specifico si fa riferimento a quelle dei siti più visitati dagli utenti. In generale le prestazioni sono considerate buone per tutti i gestori, ma tra questi spicca la performance di Vodafone. Per l’operatore, infatti, si è riscontrato che nel 19% de casi l’attesa è risultata inferiore al secondo per la rete 4G. Per il 5G, invece, la percentuale va oltre il 30%.

Nell’analisi emergono anche i test relativi alla qualità dello streaming. In tal caso la valutazione è influenzata sia dal tempo di caricamento dei video che da possibili buffering e tempi di attesa. Anche in tal caso a primeggiare è Vodafone. Ciò sia per la rete 4G che quella 5G. I risultati ottenuti da Altroconsumo sono molto interessanti ed evidenziano il ruolo che l’operatore in rosso sta consolidando all’interno del settore di telefonia in Italia.