Withings ha annunciato l’arrivo di un’inedita versione dello smartwatch ibrido. Il nuovo ScanWatch Nova Brilliant Edition è stato presentato sul mercato lo scorso dicembre. Gli utenti che intendono acquistarlo potranno farlo a partire dal prossimo mese di novembre.

Verranno presentate sul mercato due versioni. La prima silver con lunetta in titanio, la seconda, invece, è gold con lunetta in oro e cinturino bicolore (argento e oro).

Withings: ecco i dettagli del nuovo smartwatch ibrido

Il design del dispositivo risulta essere ancor più elegante grazie ad alcune aggiunte. Il vetro zaffiro alla lunetta scanalata, il cinturino invece è in metallo a cinque maglie. Tali dettagli sono disponibili per entrambe le versioni del nuovo Withings.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, restano invariate. Il display OLED è integrato ne quadrante analogico da 39millimetri. Dunque, risulta essere più compatto rispetto allo ScanWatch Nova originale (42millimetri).

Lo smartwatch risulta essere resistente fino a 5ATM. Dettaglio principale è sicuramente l’attenzione che l’azienda rivolge al monitoraggio dello stato di salute degli utenti. Tra i principali elementi c’è la rilevazione della fibrillazione atriale. Inoltre, c’è anche il monitoraggio con l’elettrocardiogramma.

Come funziona? Per poter effettuare suddette misurazioni gli utenti dovranno toccare la lunetta per circa 30 secondi. Il risultato finale sarà visualizzabile sull’applicazione fornita da Withings.

Considerando i dettagli appena presentati, è evidente che l’azienda intenda proporre sul mercato un dispositivo indossabile che sia efficiente ed elegante insieme. Dal punto di vista del prezzo, il nuovo Withings ScaWatch Nova Brilliant sarà acquistabile, come anticipato, a partire dal mese di novembre. Per procedere all’acquisto gli utenti dovranno recarsi sul sito web ufficiale dell’azienda. È ipotizzabile che successivamente si potrà procedere anche presso i negozi autorizzati. Al momento, il prezzo consigliato per lo smartwatch ibrido è di 599,95 euro. Non resta che attendere ancora un po’ prima di poter accedere alla nuova versione dell’indossabile di Withings.