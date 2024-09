Per chi è alla ricerca di una promozione telefonica vantaggiosa e completa, TIM ha lanciato una nuova imperdibile offerta. Un’ occasione unica che unisce un prezzo competitivo a una generosa quantità di traffico dati. A soli 6,99€ al mese, i nuovi clienti potranno infatti usufruire di ben 150GB di Internet in 5G. Una quantità che soddisferà anche chi naviga spesso in rete per servizi streaming, social media e lavoro da remoto. Oltre alla generosa dotazione di giga, sono inclusi minuti illimitati per effettuare chiamate senza alcun costo aggiuntivo. Questa offerta quindi si distingue non solo per il prezzo contenuto, ma anche per l’ampia disponibilità di dati. Caratteristica che la pone tra le migliori proposte del momento sul mercato.

Vantaggi aggiuntivi per chi ha già TIM a casa: GB illimitati con TIM Unica Power

Un altro vantaggio rilevante è la possibilità di utilizzare 8GB di traffico dati in Europa. Un dettaglio importante per chi viaggia spesso. Tale caratteristica rende l’offerta ancora più versatile, poiché vi permette di mantenere la connessione in molti paesi europei senza dovervi preoccupare di spese extra o limitazioni. L’attivazione del servizio è estremamente semplice. Tutta la procedura avviene online e, una volta effettuata la richiesta della SIM o della eSIM, potrete scegliere di pagare con carta di credito attraverso una videoidentificazione. La scheda fisica verrà consegnata in tre giorni lavorativi. Mentre l’attivazione vera e propria si completerà in poche ore, rendendo il passaggio a TIM rapido e senza complicazioni.

Ma i benefici non si fermano qui. Chi ha già TIM come operatore di rete fissa a casa, può usufruire di un ulteriore vantaggio attivando il servizio TIMUnica Power. Quest’ultima consente infatti di avere dati illimitati in 5G per il proprio smartphone. Si tratta di una soluzione ideale per chi desidera navigare senza preoccuparsi di superare il limite di giga disponibili. Il tutto con una connessione stabile e veloce in ogni momento della giornata. Insomma, grazie a questa opzione, non solo avrete internet illimitato, ma potrete gestire tutto comodamente da casa vostra. Senza dovervi recare in negozio.

Ma non è ancora finita qui, TIM mette a disposizione un’assistenza clienti eccezionale. Potete infatti rivolgervi sia al sito ufficiale per maggiori informazioni, sia ai numerosi negozi fisici sparsi su tutto il territorio italiano. Qui riceverete supporto per qualsiasi dubbio o problema legato all’attivazione e alla gestione del servizio.