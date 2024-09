Mazda CX-80: il nuovo SUV di punta arriva in Italia

Mazda ha presentato la CX-80 al Salone di Torino. La casa ha svelato una gamma di motorizzazioni avanzate e rispettose dell’ambiente. Il nuovo SUV possiede per primo un motore ibrido plug-in e-Skyactiv G da 2,5 litri con 327 CV. Si ha poi un motore ibrido diesel e-Skyactiv D da 3,3 litri che genera 249 CV. Entrambe le versioni sono supportate dal sistema mild hybrid M Hybrid Boost da 48V. Il loro sistema mixa potenza e sostenibilità. Ma quale sarà la scelta più adatta per chi desidera prestazioni ed efficienza?

Le prestazioni del SUV Mazda sono ulteriormente potenziate dal cambio automatico a otto velocità. Oltre al cambio vi è e la trazione integrale i-Activ AWD, grazie al quale si ha la totale sicurezza su ogni tipo di terreno. La versatilità del modello è evidente anche nella configurazione a 6 o 7 posti. Ci sono poi soluzioni come i sedili ventilati posteriori nell’allestimento Takumi Plus. La Mazda CX-80 promette quindi di rispondere a esigenze diverse, sia per chi cerca comfort, sia per chi è attento alle prestazioni.

Design e dotazioni per un lusso extra del SUV Mazda

Il design della Mazda CX-80 rispecchia l’evoluzione del concetto “Crafted in Japan”. Con esso mettein risalto l’artigianalità giapponese. Il nuovo colore Artisan Red, esclusivo per l’Europa, incarna l’eleganza Mazda, con una tonalità a tre strati. Questa ne conferisce profondità e ricchezza visiva. Come descrivere al meglio questo SUV? Una perfetta unione tra estetica raffinata e funzionalità avanzate.

All’interno della Mazda, la tecnologia non è da meno. L’interfaccia di bordo integra Alexa come assistente vocale, rendendo la guida più facile, anche se senza mani. Come pensabile, i sistemi di sicurezza non sono stati trascurati. Questi donano ai guidatori un pacchetto completo di assistenza quando si è sulla vettura. La Mazda CX-80 non cerca solo soddisfare non solo i più esigenti in termini di lusso, ma anche chi cerca innovazioni pratiche. Quanto costa? Sembra parta da 61.235 euro, la Mazda CX-80 è disponibile però anche con l’offerta di preordine “Welcome Pack”, che include vantaggi fino a 6.500 euro fino alla fine del mese. La società ha poi previsto proposte per il noleggio con canoni da 520 euro + IVA. Mazda CX-80 è così pronta a conquistare il mercato italiano.