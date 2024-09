Sul canale beta di WhatsApp per i dispositivi Android è stata scovata una novità davvero interessante per l’organizzazione personalizzata delle chat. L’aggiornamento arriva in un periodo di grandi cambiamenti per la piattaforma. Ciò dimostra l’impegno di WhatsApp per rendere l’applicazione sempre più personalizzabile ed interattiva. Ma in cosa consiste la nuova funzione?

WhatsApp: ecco come organizzare le proprie conversazioni

La nuova opzione messa a disposizione nella versione beta dell’app permette agli utenti di creare delle liste personalizzate. Quest’ultime possono racchiudere sia i propri contatti che le chat di gruppo. Inoltre, sono disponibili anche dei filtri corrispondenti. Quest’ultimi saranno presenti sulla parte superiore della pagina di WhatsApp dedicata alle chat, e permetteranno di fornire un ulteriore ordine alla propria lista di conversazioni. Gli utenti possono decidere se aggiungere chat e contatti all’interno di elenchi già esistenti o se crearne di nuovi.

A ciò si unisce un nuovo miglioramento. Quest’ultimo permette agli utenti di accedere ad una scorciatoia che offre la possibilità di aggiungere i singoli contatti e le singole chat di gruppo all’interno degli elenchi in modo semplice e veloce. Per accedere a tale funzione basta recarsi nella schermata delle informazioni disponibile sulle chat. Ciò permette di gestire le proprie conversazioni e tenere in ordine tutti i contatti. Dalla stessa sezione è possibile anche rimuovere i contatti e le chat dagli elenchi.

Come anticipato, al momento la funzione è in fase di sviluppo ed è disponibile solo per alcuni utenti appartenenti al programma beta di WhatsApp. Ciò significa che non c’è ancora nulla di certo. La funzione potrebbe cambiare ulteriormente nel corso del tempo. Ciò almeno fino al momento del lancio ufficiale. Riguardo quest’ultimo non si hanno ancora notizie certe. Al momento il team di WhatsApp sta lavorando incessantemente a tali opzioni. È dunque probabile che il rilascio definitivo nella versione stabile dell’app non si farà attendere troppo.