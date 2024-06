ChatGPT: l'intelligenza artificiale migliora l'assistenza vocale Audi

Audi, sempre all’avanguardia quando si parla di innovazione tecnologica, annuncia un cambiamento importante riguardante il sistema di assistenza vocale presente nelle proprie auto. La società integra ChatGPT nei modelli dotati di sistemi infotainment basati precisamente sulla piattaforma MIB 3. In tal modo ogni guidatore potrà utilizzare la propria vettura in modo ancora più semplice, smart ed intuitivo.

L’integrazione di ChatGPT permetterà agli utenti di utilizzare il linguaggio più naturale, come se si parlasse con un proprio amico, per interagire con l’assistente vocale. Al momento è possibile utilizzare la voce per gestire funzioni basiche, come la navigazione e la climatizzazione, mentre con ChatGPT si potranno anche porre domande più complesse.

ChatGPT per auto Audi sempre più tech e avanzate

ChatGPT sarà disponibile attraverso il cloud Azure OpenAI Service. Esso verrà implementato grazie a Chat Pro di Cerence, progettato proprio per essere inserito all’interno delle vetture. Già l’Audi Q6 e-tron, a quanto detto dall’azienda, utilizzerà una versione potenziata di ChatGPT.

L’attivazione dell’assistente vocale sarà semplicissima. Basterà che il guidatore pronunci “Hey Audi” o utilizzi il pulsante push-to-talk al volante. L’assistente Audi sarà talmente innovativo da poter riconoscere automaticamente quale funzione eseguire. Potrà capire se cercare una destinazione o, ad esempio, elaborare persino previsioni meteo. Qualora l’assistente di base non sia in grado di rispondere alle domande poste perché troppo complicate, queste verranno poi inoltrate a ChatGPT.

L’Audi si è assicurata che ChatGPT non abbia in alcun modo accesso ai dati del veicolo. Tutte le domande e risposte vengono cancellate entro 30 giorni, garantendo che le informazioni personali degli utenti rimangano sempre protette. L’azienda non si fermerà alla sola aggiunta di ChatGPT nelle proprie vetture, ma prevede altri miglioramenti per il suo assistente vocale. Sarà ,infatti, anche possibile porre domande specifiche sullo stato “di salute” dell’auto, come la corretta pressione degli pneumatici. Queste funzionalità renderanno l’assistente vocale ancora più utile per i guidatori, facilitando la cura della propria vettura e dando suggerimenti su quando effettuare manutenzione.