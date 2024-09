Il mercato automobilistico italiano si arricchisce con un nuovo marchio, Forthing. Un brand cinese del Gruppo Dongfeng che entra ufficialmente in Italia, grazie alla distribuzione esclusiva di TC8 Srl. Questo produttore si posiziona come un marchio di fascia medio-alta. Esso propone una serie di veicoli diversificati, in grado di competere nel settore dei SUV e delle monovolume. I modelli importati in Italia però, subiranno alcune personalizzazioni per meglio adattarsi al nostro mercato e saranno distribuiti tramite una rete di concessionarie. La quale, attualmente, conta oltre 60 punti vendita. L’obiettivo dichiarato è raggiungere quota 130 concessionarie entro l’inizio del 2025.

Non solo SUV: arriva anche il Forthing U-tour

L’offerta di Forthing è ampia e diversificata. Il suo modello di punta è il Friday (T5). Un SUV compatto disponibile sia in versione benzina che GPL, ma anche con un sistema full hybrid da 245CV. Tale versione può accedere agli incentivi per l’acquisto di auto ibride del 2024. Per chi invece, cerca un’opzione completamente elettrica, il “Friday EV” offre un motore da 204CV e una batteria da 85,9kWh. Così da garantire fino a 510km di autonomia. I prezzi partono da 32.900€ per il modello benzina. Fino a 43.500€ per quello elettrico.

Oltre ai SUV, Forthing propone l’ “U-tour”. Una monovolume che punta a soddisfare le esigenze delle famiglie italiane. Con una lunghezza di 4,85 metri, è disponibile nelle configurazioni a 5 o 7 posti. Questo modello è equipaggiato con un motore 1.5 benzina da 177CV. Al quale è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione con 7 rapporti. Come il T5, anche il U-tour è disponibile in versione bifuel (benzina e GPL).

I prezzi variano da 33.900€ per la versione a 5 posti a benzina. Fino a 36.900€ per la versione GPL a 7 posti. Per entrambi i modelli, Forthing offre una garanzia di 5 anni o 150.000km. Mentre le batterie delle varianti elettriche sono coperte per 8 anni o 160.000km.