iPhone 15 Pro è meglio dei 16 Pro e Pro Max: ecco perché

La solita presentazione di Apple a settembre ha attirato tantissimi curiosi e moltissimi appassionati che da anni e anni seguono il colosso di Cupertino. L’attesa era tanta per la nuova gamma iPhone 16, la quale ha portato con sé anche dei nuovi AirPods, la 10ª edizione degli Apple Watch e l’ufficialità di iOS 18 in arrivo a giorni. Oltre alle tante aspettative che c’erano, qualcuno ha palesato anche un po’ di delusione, soprattutto dopo aver visto i modelli Pro e Pro Max.

Se da un lato c’è stato molto entusiasmo dopo aver visto i modelli di base, ovvero iPhone 16 e 16 Plus, dall’altro tutto sapeva di già visto. A bordo dei terminali meno costosi Apple ha implementato un nuovo stile per le fotocamere, schermi leggermente più grandi, il nuovo tasto Camera Control (che come l’aumento delle dimensioni degli schermi, è disponibile anche sui Pro), l’arrivo del tasto Azione visto l’anno prima sui Pro e un processore nuovo. Sono state diverse dunque le novità che hanno dato vita ai modelli meno performanti di Apple, mentre quelli top di gamma non hanno brillato. Proprio riguardo a questi ultimi, c’è un aspetto che in molti non hanno considerato o di cui non si sono accorti: il peso.

Gli iPhone 16 e 16 Pro Max pesano di più rispetto ai 15 Pro e Pro Max

In tanti non ci hanno fatto caso ma come è descritto sul sito ufficiale di Apple i nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max pesano rispettivamente 199 e 227 grammi. Questo significa solo una cosa: sono più pesanti rispetto ai modelli 15 Pro e Pro Max.

I dispositivi che ormai appartengono alla scorsa gamma di Apple infatti hanno una stazza minore. Il 15 Pro pesa 187 grammi, mentre il Pro Max pesa 221 grammi. Da un lato sembra ovvio: il titanio ha introdotto l’anno scorso è stato riproposto in maniera uguale e all’interno ci sono componenti più performanti, tra cui una batteria più grande. Da considerare anche l’aggiunta di un tasto con rispettivo hardware, per cui è normale l’aumento di peso, anche se potrebbe far storcere il naso.