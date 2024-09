Vivo ha programmato un evento di presentazione per il prossimo 14 ottobre 2024. A tal proposito alcune voci di corridoio indicano che la protagonista sarà la nuova serie X200. Tutto lascia pensare che sarà proprio la nuova famiglia di smartphone X200 a dominare la scena. Anche se l’azienda non ha ancora svelato ufficialmente i dispositivi che verranno presentati. La serie infatti dovrebbe includere tre varianti. In particolare il modello base Vivo X200, il più avanzato X200Pro e il top di gamma X200Ultra. Secondo i rumor, uno dei punti di forza dei nuovi dispositivi sarà il processore MediaTek Dimensity 9400. Ancora non ufficialmente annunciato, ma che sarà probabilmente realizzato con la tecnologia a 3nm da TSMC.

Vivo X200: dsplay OLED, batteria potente e ricarica rapida, cosa aspettarsi

Le anticipazioni sul design della serie suggeriscono che il modello base, X 200, non si discosterà molto dal suo predecessore, l’X100. Quest’ultimo presenta infatti un display piatto e un modulo fotocamera posteriore di forma circolare. Al contrario, le versioni Pro e Ultra dovrebbero essere dotate di bordi curvi, aggiungendo un tocco di eleganza e raffinatezza generale al suo stile. Nonostante manchino conferme ufficiali, queste informazioni iniziali stanno già alimentando le aspettative per la serie X200.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, i dispositivi della serie VivoX200 dovrebbero presentare display OLED con risoluzione 1,5K. Assicurando così una qualità visiva di alto livello. Un altro dettaglio interessante è la presenza di un sensore per le impronte digitali ultrasonico. Le quali garantiranno una maggiore precisione e velocità di sblocco rispetto alle tecnologie tradizionali. In poi, Vivo ha già anticipato una delle caratteristiche principali della nuova serie, la batteria. Si parla infatti di una capacità notevole, abbinata a una ricarica rapida da 90W. Tutto ciò consente un’esperienza d’uso prolungata e tempi di ricarica ridotti al minimo. Seguendo la tendenza dei modelli Vivo più recenti, che hanno già introdotto batterie di grande capacità in design sottili e raffinati.