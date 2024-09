Check Point Software Technologies ha annunciato l’acquisizione di Cyberint Technologies, una delle migliori aziende in merito soluzioni di External Risk Management, stando a quanto emerso l’accordo sarà ratificato e vincolante per la fine del 2024, l’obbiettivo è quello di arrivare ad un’espansione delle capacità del Security Operations Center (SOC) di Check Point e rafforzare significativamente l’offerta di managed threat intelligence.

Prevenzione dalle minacce

Quello che accadrà consiste nell’integrazione di tutte le feature legate di Cyberint saranno nella Check Point Infinity Platform, tutto ciò consentirà una più fine e completa gestione delle minacce interne ed esterne, Yochai Corem, CEO di Cyberint, si è espresso in merito alla possibilità di usare soluzioni proprietarie per la gestione delle minacce, apprezzandone gli evidenti vantaggi: “Insieme, offriremo un’offerta SOC di protezione più completa che copre sia le minacce interne che quelle esterne.“.

Sharon Schusheim, Chief Services Officer di Check Point, si è invece espressa su quanto il raggiungimento di tale accordo sia importante: “La soluzione di Cyberint si allinea perfettamente alla nostra visione di prevenzione collaborativa delle minacce e migliora le nostre capacità di SOC. Saremo in grado di trasformare i rischi identificati in azioni preventive autonome e di lavorare in modo collaborativo attraverso Check Point e i prodotti di sicurezza di terze parti per contenere gli asset compromessi e mitigare l’esposizione esterna.“.

Tutto ciò sta accadendo per un motivo ben preciso, fare fronte alle crescenti minacce digitali che ogni anno colpiscono le grandi organizzazioni con furti di credenziali, dati tramite ransomware, le quali spesso obbligano le grandi aziende a pagare enormi riscatti per non perdere i propri dati, questa acquisizione incarna nel migliore dei modi la necessità di avere a disposizione un’intelligence in tempo reale in grado di far fronte alle minacce che coinvolgono le grandi organizzazioni, un cambiamento importante dunque che segnerà la strada per le altre realtà.