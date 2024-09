Dopo un lungo periodo di attesa Microsoft ha introdotto il tanto discusso Xbox game pass standard, si tratta dell’ultima variante dell’abbonamento game pass che rappresenterà la versione base al prezzo più basso ma che rispetto alla variante economica precedente, il game pass core, porta l’utente a dover accettare alcune rinunce in cambio di un prezzo decisamente più accessibile.

Questa versione mantiene inalterate alcune caratteristiche già viste che rappresentano la base di questa tipologia di abbonamento, le quali sono costituite dalla possibilità di giocare al multiplayer online e ad offerte esclusive per i membri.

I dettagli

Il piano di abbonamento più economico offerto da Microsoft costa ora 12,99 € al mese a differenza del piano Ultimate che invece costa 17,99 € al mese, consente l’accesso ad un catalogo selezionato di giochi, la modalità multiplayer online e ulteriori vantaggi.

Con quest’ultimo non sarà possibile accedere ai titoli first party e third party disponibili sul servizio al day one, i quali diverranno disponibili all’incirca dopo 12 mesi, in aggiunta poi dovrete rinunciare anche al catalogo EA play e alla possibilità di sfruttare il cloud gaming.

Inutile negare che questa variante del game pass rappresenta una versione con pesanti rinunce, ma che allo stesso tempo per gli utenti che non hanno molte pretese può significare spendere poco e avere tutto ciò di cui si ha bisogno, in primis l’accesso al multiplayer online, di conseguenza l’idea di Microsoft è quella di favorire tutti quanti senza discriminazione e poi dare la possibilità agli appassionati più incalliti di avere delle opzioni in più utilizzando la versione più costosa dell’abbonamento, del resto non tutti hanno la necessità di avere al day one i titoli che desiderano, dunque, d’ora in avanti le opzioni messe a disposizione da Microsoft sono le seguenti sta a voi scegliere quella che desiderate di più e procedere all’abbonamento che ritenete più adatto.