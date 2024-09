Il nuovo Hyundai INSTER sarà il protagonista di un evento che si terrà a Milano dal 27 al 29 settembre. La Casa coreana porterà la Korean Wave presso la Casa degli Artisti situata in Corso Garibaldi, 89/A oltre al SUV ultracompatto e 100% elettrico.

La tre giorni sarà l’occasione perfetta per conoscere INSTER e la sua vocazione urbana ma a zero emissioni. La volontà di Hyundai è quello di raccontare una vita fatta di cambiamenti e opportunità al fine di costruire un futuro migliore per tutti.

In questi obiettivi si inserisce perfettamente sia il SUV dell’azienda che la Korean Wave. La cultura coreana si sta diffondendo in Italia e nel mondo, influenzando diversi settori tra cui quello beauty, il cibo e anche la musica.

Per questo, in occasione dei tre giorni di evento, sarà possibile ammirare un allestimento di INSTER ispirato al K-Style. Il SUV arriverà sul mercato italiano nei prossimi mesi, ma gli utenti Milanesi potranno ammirare in anteprima la vettura progressista e sostenibile.

Hyundai afferma che si tratta della best-in class per quanto riguarda l’autonomia, l’abitabilità interna e lo spazio di carico. Gli interni sono votati alla tecnologia e i sistemi di aiuto alla guida a bordo sono quelli presenti solo sulle vetture di segmento superiore.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i curiosi nelle giornate di sabato 28, dalle 10:00 alle 18:00 e domenica 29, dalle 10:00 alle 20:00. Nella giornata di venerdì 27 settembre, invece, sarà possibile partecipare ad alcune attività gratuite ma accessibili su prenotazione. Gli utenti potranno apprezzare il K-Food e K-Music oltre che scoprire la K-Beauty.

Per partecipare sarà sufficiente iscriversi all’evento a cui si vuole partecipare attraverso il form dedicato sulla pagina ufficiale.