HONOR è pronta a introdurre nel mercato europeo un nuovo smartphone, già conosciuto con il nome di HONOR-Play 60+ in altri Paesi. Per l’Europa occidentale, il dispositivo prenderà però il nome di HONOR200 Smart, secondo le recenti indiscrezioni condivise dal noto leaker Roland Quandt. Si tratta di una versione che potrebbe presentare lievi differenze rispetto al modello lanciato in altre regioni. Pur mantenendo però caratteristiche tecniche simili.

HONOR 200 Smart: disponibilità e caratteristiche tecniche

Un’immagine trapelata online rivela il design del dispositivo. Questo presenta un pannello posteriore dal look sobrio e una leggera texture. La fotocamera posteriore è racchiusa in un’isola quadrata, che ospita tre obiettivi accompagnati da un flash. Una scritta sotto la locazione delle fotocamere conferma la presenza di un sensore principale da 50MP con AI. Tale dettaglio evidenzia la volontà di HONOR di puntare su funzionalità fotografiche avanzate. Mantenendo comunque un design pulito ed essenziale.

Sul fronte del design, il 200 Smart è costituito da bordi curvi, anche se non troppo sottili, con una parte inferiore più pronunciata. Sulla parte destra troviamo invece i tasti di regolazione del volume è quello di accensione. Queste caratteristiche sono in linea con quanto già visto sull‘ HONOR Play 60+. Lasciando intuire che le differenze principali risiedano nei dettagli tecnici interni.

Lo smartphone è già stato lanciato nel Regno Unito. Qui è infatti già disponibile per l’acquisto, anche se sembra che l’ azienda stia pianificando di estendere la distribuzione in altre aree europee. Attualmente, sui siti ufficiali del marchio è visibile la scheda “Notificami”, segno che il lancio ufficiale è ormai alle porte. Gli utenti europei potrebbero presto avere la possibilità di mettere le mani su questo nuovo gioiello Android. Il quale si preannuncia un’interessante opzione nella fascia media. Ad ogni modo HONOR è piuttosto certo che l’ultimo arrivato riuscirà a conquistare una grande fetta di mercato. D’altro canto le sue caratteristiche fanno facilmente intendere la ragione.